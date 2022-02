Los mejores brunch con espectáculo de Madrid para este 2022

Desde hace ya varios años se ha instalado en Madrid y en muchas ciudades de España el ir "de brunch" un sábado o domingo por la mañana. La práctica del brunch combina el desayuno con el almuerzo y que se suele servir desde las 10 de la mañana hasta las 16:00 horas.

En la capital se ha vuelto muy popular el ir de brunch y, además, si es con espectáculo mucho mejor. Por eso, queremos traerte los brunch más demandados de Madrid:

1. Broadway Brunch en el Hotel Seagram's at Vincci Capitol

Aunque comenzó en el mes de febrero, lo cierto es que se ha convertido en uno de los más populares de la zona centro. Este brunch mezcla los mejores sabores de Nueva York en un menú diseñado por Stefano Di Silvestre, culinary director en el prestigioso restaurante Dante.

Además, el espectáculo, donde disfrutarás y te lo pasarás a lo grande, está compuesto por un crazy bingo y un quizz musical que deleitará tus cinco sentidos. Las entradas incluyen brunch, espectáculo y un cóctel de Dante (galardonado como mejor bar del mundo por The World’s 50 Best) y tienen un precio desde los 40 euros por persona.

El brunch dura aproximadamente 1 hora y media, se encuentra en el Hotel Vincci Capitol (Calle Gran Vía, 41) y tiene dos pases para sábados y domingos, uno a las 13:00 horas y otro a las 17:00 horas.

Si por lo que fuera te has quedado sin entrada, también deberías saber que el Hotel Seagram's at Vincci Capitol tiene este mismo espectáculo pero en versión noche, al que llaman The New York Show.

2. Wonder Brunch en Soho Club Madrid

El espectáculo de este brunch está inspirado en la versión más canalla de Alicia en el País de las Maravillas, de Lewis Carroll. Y por su parte, el brunch, que combina lo dulce con lo salado, está compuesto por 2 entrantes, plato principal, postre y bebidas por persona.

Se encuentra en el Soho Club Madrid (Plaza de España, 6), el horario es de 12 a 16 horas sábados y domingos y las entradas están desde los 26 euros por persona. "En un mundo de locos, tener sentido no tiene sentido", es su lema.

3. Rita's Brunch by Martini en el Autocine de Madrid

Es uno de los más conocidos ya que se encuentra en el Autocine de Madrid. Este brunch combina shows en directo, DJs, foodtrucks, cócteles o shishas, entre muchos otros. Cada fin de semana cuentan con un cartel distinto.

Se encuentra en el Autocine de Madrid-Fuencarral (Calle Isla de Java, 2) y las entradas varían en función de su precio y la opción que cojas, desde los 5 euros hasta los 130 euros.

4. WeBrunch con DJ en el restaurante Ópera Victoria

Este brunch, ubicado en el restaurante Ópera Victoria (Calle de los caños del peral, 2), incluye platos dulces, un principal y bebidas desde los 32 euros por persona. Tiene un DJ en directo y un horario de 11:00 a 1:00 horas.

...

Seguro que te interesa...

Los rincones más románticos de Madrid