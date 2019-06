Estos son los mejores sitios para tomar el brunch en Madrid

Cada vez son menos las personas que desconocen el significado de la palabra ‘brunch’. Esta tradición, que une el desayuno y la comida y los convierte en un sofisticado almuerzo, encuentra su origen en la Inglaterra del siglo XIX. De hecho, aunque la mayor parte del planeta cree que fueron los estadounidenses los que lo crearon, a ellos les llegó de la mano de los ingleses, según la principal teoría del nacimiento de esta diferente comida. Hay otras que, sin embargo, sí señalan que su origen se encuentra en Estados Unidos. De lo que no hay duda es de que se ha extendido a lo largo y ancho de todo el globo.

Parte de la culpa de esto la tienen series como ‘Gossip Girl’, en la que veíamos continuamente cómo los protagonistas disfrutaban de lujosos, glamourosos y exclusivos brunchs. Poco a poco, a través de estas series, de las redes sociales y de los medios de comunicación, este almuerzo ha ido ganando popularidad y ha ido atrayendo a más personas, así como a más locales, que se han adaptado y modernizado en los últimos años.

Cualquier día es bueno para disfrutar de un rico brunch, pero la tradición marca que suele tomarse en los domingos, llegando a convertirse incluso en un evento social. Si aún no lo has hecho, es el momento de que te sumes a esta tendencia y de que lo hagas de la mejor manera posible. Aquí tienes una serie de locales de Madrid que son imprescindibles. Una vez empieces, querrás probarlos todos.

Bendita Locura Coffee & Dreams | Brunch en Madrid

Bendita Locura Coffee & Dreams

En el número 73 de la calle Príncipe de Vergara, en uno de los barrios más exclusivos de Madrid, se encuentra Bendita Locura, uno de esos locales a los que todo el mundo va al menos una vez para probar su brunch. Este restaurante ofrece una versión clásica de este almuerzo, con una bebida caliente, un zumo, yogur con frutos rojos y granola, un plato dulce y un plato principal (entre las opciones están los típicos huevos benedictinos) y también una versión mini, para los menos glotones. Además, podrás ampliarlo con un mojito de fresa o un bloody mary, y el ambiente es inmejorable.

Mür Café | Brunch en Madrid

Mür Café

El Mür Café, cerca de Plaza España, es uno de los locales más de moda de Madrid, sobre todo para meriendas y para desayunos, además de para el brunch. En este caso, la oferta es similar a la de Bendita Locura, aunque hay más variedad en el plato salado (puedes escoger incluso un desayuno inglés completo) y también se incluye una cesta de panes y bollos que es bastante golosa. En cuanto a las versiones ‘mini’ de este brunch, lo bueno es que podrás escoger entre dulce o salado. Si buscas un lugar íntimo, con un ambiente prácticamente mágico, este es el perfecto.

Café Oliver | Brunch en Madrid

Café Oliver

Para muchos, el mejor y más auténtico brunch de Madrid. Puede que por el nombre de Café Oliver no te ubiques, pero si te decimos que éste es el antiguo Café Comercial, seguro que ya sabes de qué estamos hablando. En la Glorieta de Bilbao, en uno de los locales más míticos de la capital, también puedes disfrutar de un rico almuerzo. Se comienza con una bebida caliente (café, té o Cola Cao), un zumo natural de naranja, bollería francesa, pan con mantequilla y mermelada y un Actimel (he aquí uno de sus puntos más originales). Después, debemos elegir entre huevos fritos, revueltos o Benedictine y, tras esto, un plato principal. Además, se ofrecen otros platos y bebidas como acompañamiento.

Ojalá | Brunch en Madrid

Ojalá

Si lo que buscas es una combinación entre local de moda y opciones muy diferentes entre sí, el restaurante Ojalá te está esperando. En la calle San Andrés podrás encontrar este rincón de paz y comida healthy en el que se ofrecen brunchs algo más sencillos, en el sentido de que no tienes que elegir en cada uno de sus pasos, pero muy variados, pensados para todo tipo de comensales. Desde el continental hasta el veggie, pasando por uno en el que probarás sabores del mundo. Una de sus curiosidades es que ofrece cerveza entre las bebidas de estos almuerzos.

Poncelet Cheese Bar | Brunch en Madrid

Poncelet Cheese Bar

Hablando de originalidad y de opciones algo diferentes, no podemos olvidarnos de mencionar el Poncelet Cheese Bar. Un restaurante en el que el queso es el absoluto protagonista, incluso de su brunch. Se trata de uno de los más exclusivos y exquisitos de Madrid, no apto para todos los paladares. Si te consideras amante de este alimento, que suele despertar pasiones pero también ser odiado por muchos, apuesta por este y no te arrepentirás.

Marieta | Brunch en Madrid

Marieta

En este innovador local, que te atrapa nada más cruzar su puerta, se ofrece un brunch ya elaborado, ideado para un mínimo de dos personas, pero también la opción de construir uno mismo su propio almuerzo. Mientras que el primero incluye los platos más típicos, los que todo brunch clásico llevaría, en la carta se ofrecen opciones mucho más originales y sorprendentes, para los más atrevidos y para aquellos que ya están acostumbrados a estos almuerzos y quieren probar algo nuevo.

Panela & Co | Brunch en Madrid

Panela & Co

En la calle de López de Hoyos, algo escondido, está Panela & Co, un concurrido local tan bien concebido que hace sentir como en casa a todo aquel que lo visita. Su brunch lleva siendo alabado varios años y no deja de mejorar con el paso del tiempo. Allí podrás elegir entre tres menús: menú ‘brunch for mi please’ (el más clásico), menú ‘the premium brunch’ y un menú detox, para quienes quieran tener una mañana de lo más healthy. Además, existen muchos extras, incluida la famosa mimosa, que harán de tu brunch una experiencia única.