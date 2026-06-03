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Universal Orlando Resort: parques temáticos, atracciones y todo lo que necesitas saber para ir
Universal Orlando Resort es uno de los destinos más populares de Florida gracias a sus cuatro parques temáticos, incluido el nuevo Epic Universe. Descubre cuáles son sus mejores atracciones, qué entrada te conviene comprar y todos los consejos para organizar tu visita.
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Universal Orlando Resort se ha convertido en uno de los destinos turísticos más espectaculares del mundo. Con la reciente apertura de Epic Universe, el complejo cuenta ahora con cuatro parques temáticos diferentes que ofrecen experiencias para todos los gustos: desde las aventuras cinematográficas de Universal Studios Florida hasta los mundos inmersivos de Harry Potter, Nintendo y Cómo Entrenar a tu Dragón.
Con cuatro parques, decenas de áreas temáticas y algunas de las mejores atracciones del mundo, Universal Orlando Resort se ha consolidado como uno de los destinos imprescindibles para cualquier amante de los parques temáticos.
Si estás planeando un viaje a Orlando, esta guía te ayudará a organizar tu visita y aprovechar al máximo tu tiempo.
¿Cuántos parques tiene Universal Orlando?
Actualmente, Universal Orlando Resort está formado por cuatro parques:
- Universal Studios Florida
- Universal Islands of Adventure
- Universal Volcano Bay
- Universal Epic Universe (inaugurado en mayo de 2025)
Además, el complejo cuenta con varios hoteles temáticos, zonas comerciales, restaurantes y entretenimiento.
Tipos de entradas: ¿cuál te conviene?
Universal ofrece varias modalidades de acceso:
- Entrada de un parque por día: Ideal para quienes disponen de varios días para visitar el complejo o prefieren recorrer cada parque con calma.
- Park-to-Park: Permite visitar varios parques en el mismo día. Es la opción recomendada para los fans de Harry Potter, ya que es imprescindible para subir al famoso Hogwarts Express, el tren que conecta Hogsmeade y Diagon Alley.
- Entradas multiparque: Perfectas para quienes planean pasar varios días explorando todas las experiencias del resort.
Universal Studios Florida
Este parque está dedicado al cine y la televisión, con atracciones basadas en algunas de las franquicias más populares de Universal.
Áreas temáticas principales
- Hollywood
- New York
- San Francisco
- Springfield (Los Simpson)
- Diagon Alley (Harry Potter)
- World Expo
- Minion Land
Atracciones imprescindibles
- Harry Potter and the Escape from Gringotts
- Revenge of the Mummy
- Hollywood Rip Ride Rockit (pendiente de futuras renovaciones)
- MEN IN BLACK: Alien Attack
- Despicable Me Minion Mayhem
- Transformers: The Ride 3D
Islands of Adventure
Considerado por muchos el mejor parque de Universal, combina montañas rusas de primer nivel con algunas de las áreas temáticas más inmersivas del mundo.
Áreas temáticas principales
- Marvel Super Hero Island
- Toon Lagoon
- Jurassic Park
- Skull Island
- Seuss Landing
- Hogsmeade (Harry Potter)
Atracciones imprescindibles
- Hagrid's Magical Creatures Motorbike Adventure
- Jurassic World VelociCoaster
- Harry Potter and the Forbidden Journey
- The Incredible Hulk Coaster
- Jurassic Park River Adventure
- Skull Island: Reign of Kong
Volcano Bay
El parque acuático de Universal es mucho más que una piscina gigante. Su enorme volcán central, Krakatau, sirve de referencia visual desde prácticamente cualquier punto.
Áreas temáticas
- Krakatau
- Wave Village
- River Village
- Rainforest Village
Atracciones más populares
- Krakatau Aqua Coaster
- Ko'okiri Body Plunge
- Honu of Honu ika Moana
- Kala & Tai Nui Serpentine Body Slides
- Waturi Beach
Una de las grandes ventajas de Volcano Bay es su sistema virtual de colas, que permite disfrutar más tiempo de las atracciones y menos esperando.
Epic Universe: el nuevo parque de Universal
Epic Universe es la gran novedad de Universal Orlando y el parque más ambicioso que la compañía ha construido hasta la fecha. Cuenta con cinco mundos inmersivos conectados por una zona central llamada Celestial Park.
Celestial Park
Es el corazón del parque y conecta todos los portales hacia las demás áreas temáticas.
Atracciones destacadas:
- Stardust Racers
- Constellation Carousel
Super Nintento World
Los visitantes pueden entrar literalmente en el universo de Mario, Luigi, Peach y Donkey Kong.
Atracciones destacadas:
- Mario Kart: Bowser's Challenge
- Mine-Cart Madness (Donkey Kong Country)
[[h3:The Wizarding World of Harry Potter – Ministry of Magic]]
Una nueva expansión del universo mágico que combina el París de Fantastic Beasts con el Ministerio de Magia británico.
Atracción estrella:
- Harry Potter and the Battle at the Ministry
Una recreación espectacular de la isla de los vikingos y los dragones.
Atracciones destacadas:
- Hiccup's Wing Gliders
- Dragon Racer's Rally
- Fyre Drill
- The Untrainable Dragon Show
Dark Universe
La tierra inspirada en los villanos clásicos de Universal.
Atracciones destacadas:
- Monsters Unchained: The Frankenstein Experiment
- Curse of the Werewolf
Horarios de apertura
Los horarios pueden variar según la temporada, pero generalmente:
- Universal Studios Florida: 10:00 - 21:00 horas
- Islands of Adventure: 9:00 - 21:00 horas (entrada anticipada a las 8:00 horas)
- Volcano Bay: 9:00 - 19:00 aprox (entrada anticipada a las 8:00 horas)
- Epic Universe: aproximadamente 10:00 - 21:00 (entrada anticipada a las 9:00 horas)
Es recomendable consultar siempre los horarios actualizados en la aplicación oficial antes de tu visita.
Cómo evitar las colas
- Express Pass: Permite acceder a filas más rápidas en muchas atracciones.
- Single Rider: Una alternativa gratuita para quienes no les importa separarse de su grupo durante la atracción.
- Early Park Admission: Los huéspedes de hoteles Universal pueden entrar hasta una hora antes de la apertura oficial en determinados parques y atracciones.
Consejos imprescindibles para tu visita
- Descarga la aplicación oficial de Universal Orlando para consultar tiempos de espera, mapas interactivos y horarios de espectáculos.
- Si quieres vivir la experiencia completa de Harry Potter, compra una entrada Park-to-Park para utilizar el Hogwarts Express.
- Lleva una botella reutilizable: puedes rellenarla gratuitamente en numerosos puntos del complejo.
- Utiliza las taquillas gratuitas disponibles en muchas atracciones para guardar mochilas y objetos personales.
- Llega temprano: Las primeras horas del día suelen ofrecer las colas más cortas.
¿Cuántos días necesitas?
- 2 días: Universal Studios + Islands of Adventure.
- 3 días: añadir Volcano Bay.
- 4 o 5 días: disfrutar también de Epic Universe y repetir tus atracciones favoritas.
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