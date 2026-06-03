Universal Orlando Resort: parques temáticos, atracciones y todo lo que necesitas saber para ir

Universal Orlando Resort se ha convertido en uno de los destinos turísticos más espectaculares del mundo. Con la reciente apertura de Epic Universe, el complejo cuenta ahora con cuatro parques temáticos diferentes que ofrecen experiencias para todos los gustos: desde las aventuras cinematográficas de Universal Studios Florida hasta los mundos inmersivos de Harry Potter, Nintendo y Cómo Entrenar a tu Dragón.

Con cuatro parques, decenas de áreas temáticas y algunas de las mejores atracciones del mundo, Universal Orlando Resort se ha consolidado como uno de los destinos imprescindibles para cualquier amante de los parques temáticos.

Si estás planeando un viaje a Orlando, esta guía te ayudará a organizar tu visita y aprovechar al máximo tu tiempo.

¿Cuántos parques tiene Universal Orlando?

Actualmente, Universal Orlando Resort está formado por cuatro parques:

Universal Studios Florida

Universal Islands of Adventure

Universal Volcano Bay

Universal Epic Universe (inaugurado en mayo de 2025)

Además, el complejo cuenta con varios hoteles temáticos, zonas comerciales, restaurantes y entretenimiento.

Tipos de entradas: ¿cuál te conviene?

Universal ofrece varias modalidades de acceso:

Entrada de un parque por día: Ideal para quienes disponen de varios días para visitar el complejo o prefieren recorrer cada parque con calma.

Ideal para quienes disponen de varios días para visitar el complejo o prefieren recorrer cada parque con calma. Park-to-Park: Permite visitar varios parques en el mismo día. Es la opción recomendada para los fans de Harry Potter, ya que es imprescindible para subir al famoso Hogwarts Express, el tren que conecta Hogsmeade y Diagon Alley.

Permite visitar varios parques en el mismo día. Es la opción recomendada para los fans de Harry Potter, ya que es imprescindible para subir al famoso Hogwarts Express, el tren que conecta Hogsmeade y Diagon Alley. Entradas multiparque: Perfectas para quienes planean pasar varios días explorando todas las experiencias del resort.

Universal Studios Florida

Este parque está dedicado al cine y la televisión, con atracciones basadas en algunas de las franquicias más populares de Universal.

Áreas temáticas principales

Hollywood

New York

San Francisco

Springfield (Los Simpson)

Diagon Alley (Harry Potter)

World Expo

Minion Land

Atracciones imprescindibles

Harry Potter and the Escape from Gringotts

Revenge of the Mummy

Hollywood Rip Ride Rockit (pendiente de futuras renovaciones)

MEN IN BLACK: Alien Attack

Despicable Me Minion Mayhem

Transformers: The Ride 3D

Islands of Adventure

Considerado por muchos el mejor parque de Universal, combina montañas rusas de primer nivel con algunas de las áreas temáticas más inmersivas del mundo.

Áreas temáticas principales

Marvel Super Hero Island

Toon Lagoon

Jurassic Park

Skull Island

Seuss Landing

Hogsmeade (Harry Potter)

Atracciones imprescindibles

Hagrid's Magical Creatures Motorbike Adventure

Jurassic World VelociCoaster

Harry Potter and the Forbidden Journey

The Incredible Hulk Coaster

Jurassic Park River Adventure

Skull Island: Reign of Kong

Volcano Bay

El parque acuático de Universal es mucho más que una piscina gigante. Su enorme volcán central, Krakatau, sirve de referencia visual desde prácticamente cualquier punto.

Áreas temáticas

Krakatau

Wave Village

River Village

Rainforest Village

Atracciones más populares

Krakatau Aqua Coaster

Ko'okiri Body Plunge

Honu of Honu ika Moana

Kala & Tai Nui Serpentine Body Slides

Waturi Beach

Una de las grandes ventajas de Volcano Bay es su sistema virtual de colas, que permite disfrutar más tiempo de las atracciones y menos esperando.

Epic Universe: el nuevo parque de Universal

Epic Universe es la gran novedad de Universal Orlando y el parque más ambicioso que la compañía ha construido hasta la fecha. Cuenta con cinco mundos inmersivos conectados por una zona central llamada Celestial Park.

Celestial Park

Es el corazón del parque y conecta todos los portales hacia las demás áreas temáticas.

Atracciones destacadas:

Stardust Racers

Constellation Carousel

Super Nintento World

Los visitantes pueden entrar literalmente en el universo de Mario, Luigi, Peach y Donkey Kong.

Atracciones destacadas:

Mario Kart: Bowser's Challenge

Mine-Cart Madness (Donkey Kong Country)

[[h3:The Wizarding World of Harry Potter – Ministry of Magic]]

Una nueva expansión del universo mágico que combina el París de Fantastic Beasts con el Ministerio de Magia británico.

Atracción estrella:

Harry Potter and the Battle at the Ministry

[[h3:How to Train Your Dragon – Isle of Berk]]

Una recreación espectacular de la isla de los vikingos y los dragones.

Atracciones destacadas:

Hiccup's Wing Gliders

Dragon Racer's Rally

Fyre Drill

The Untrainable Dragon Show

Dark Universe

La tierra inspirada en los villanos clásicos de Universal.

Atracciones destacadas:

Monsters Unchained: The Frankenstein Experiment

Curse of the Werewolf

Horarios de apertura

Los horarios pueden variar según la temporada, pero generalmente:

Universal Studios Florida : 10:00 - 21:00 horas

: 10:00 - 21:00 horas Islands of Adventure: 9:00 - 21:00 horas (entrada anticipada a las 8:00 horas)

9:00 - 21:00 horas (entrada anticipada a las 8:00 horas) Volcano Bay: 9:00 - 19:00 aprox (entrada anticipada a las 8:00 horas)

9:00 - 19:00 aprox (entrada anticipada a las 8:00 horas) Epic Universe: aproximadamente 10:00 - 21:00 (entrada anticipada a las 9:00 horas)

Es recomendable consultar siempre los horarios actualizados en la aplicación oficial antes de tu visita.

Cómo evitar las colas

Express Pass: Permite acceder a filas más rápidas en muchas atracciones.

Permite acceder a filas más rápidas en muchas atracciones. Single Rider : Una alternativa gratuita para quienes no les importa separarse de su grupo durante la atracción.

: Una alternativa gratuita para quienes no les importa separarse de su grupo durante la atracción. Early Park Admission: Los huéspedes de hoteles Universal pueden entrar hasta una hora antes de la apertura oficial en determinados parques y atracciones.

Consejos imprescindibles para tu visita

Descarga la aplicación oficial de Universal Orlando para consultar tiempos de espera, mapas interactivos y horarios de espectáculos.

de Universal Orlando para consultar tiempos de espera, mapas interactivos y horarios de espectáculos. Si quieres vivir la experiencia completa de Harry Potter , compra una entrada Park-to-Park para utilizar el Hogwarts Express.

, compra una entrada Park-to-Park para utilizar el Lleva una botella reutilizable : puedes rellenarla gratuitamente en numerosos puntos del complejo.

: puedes rellenarla gratuitamente en numerosos puntos del complejo. Utiliza las taquillas gratuitas disponibles en muchas atracciones para guardar mochilas y objetos personales.

disponibles en muchas atracciones para guardar mochilas y objetos personales. Llega temprano: Las primeras horas del día suelen ofrecer las colas más cortas.

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