Milos, la isla griega que desbanca a Santorini y Mykonos entre los españoles

Las islas griegas vuelven a situarse entre los destinos más deseados para los españoles que viajan en ferry este verano, pero con un giro: el interés se expande más allá de los clásicos de siempre. Según datos de Ferryscanner, la plataforma online de planificación y reservas de viajes en ferry, durante el verano, las Cícladas concentran más del 70% de las reservas realizadas por los viajeros españoles, reforzando el interés por los itinerarios multiisla y por una forma de viajar más flexible este verano.

En ese contexto, la conexión El Pireo (Atenas) – Milos se sitúa como la ruta con mayor número de reservas entre pasajeros nacionales. Este dato consolida a Milos como una de las islas griegas que más interés despierta y la posiciona como el nuevo destino estrella y la alternativa al "Grecia de postal" para quienes buscan ampliar el mapa de las Cícladas.

El sueño griego más allá de Santorini y Mykonos

Santorini y Mykonos siguen siendo dos nombres imprescindibles en el imaginario viajero de Grecia, pero los datos muestran que otras islas de las Cícladas están ganando protagonismo entre los españoles. Además de Milos, también destacan las conexiones con Naxos y Paros, que se sitúan también entre las rutas favoritas y con mayor volumen de reservas.

Santorini | iStock

Más que sustituir a los destinos clásicos, estas islas amplían el abanico de opciones para quienes buscan descubrir Grecia más allá de los enclaves más conocidos. Playas, pueblos costeros, paisajes volcánicos y conexiones marítimas frecuentes convierten a Milos, Paros o Naxos en alternativas especialmente atractivas para diseñar rutas combinadas por el Egeo.

Island hopping: viajar a más de una isla ya es parte del plan

Entre los trayectos que aparecen con fuerza destacan varias rutas entre islas, como Mykonos–Santorini, Naxos–Paros, Naxos–Mykonos o Mykonos–Paros. Esto refleja que muchos viajeros españoles no se limitan a un único destino, sino que aprovechan el ferry para construir itinerarios multiisla durante sus vacaciones.

Viajes en compañía y con margen para improvisar

Los datos también apuntan a que, en su mayoría, los españoles, prefieren viajar acompañados. En la mayoría de las rutas, el número de pasajeros supera ampliamente al de reservas, con una media de 3,3 viajeros por reserva, lo que sugiere desplazamientos en pareja, familia o grupo.

Este comportamiento encaja con el tipo de viaje que favorece el ferry: rutas flexibles con mayor margen para planificar y adaptar el itinerario al ritmo de cada viajero.

En este tipo de trayectos, factores como los horarios, la comodidad del desplazamiento, la posibilidad de combinar destinos y la organización de la ruta cobran más peso en la decisión de viaje.

Otros destinos en el radar: del Báltico a Croacia

Aunque el Mediterráneo concentra gran parte del interés, los datos también reflejan el atractivo de rutas fuera del circuito más clásico de verano. La conexión Helsinki-Tallin se sitúa entre las rutas internacionales con mayor peso fuera del Mediterráneo, mientras que en Croacia destaca la ruta Split-Hvar, vinculada al interés por los itinerarios por la costa dálmata.

"Los datos muestran que el ferry no solo conecta destinos, sino que permite construir viajes más flexibles, especialmente en zonas insulares como Grecia, Baleares o Croacia. Para muchos viajeros, comparar rutas, horarios y combinaciones entre islas se ha convertido en una parte clave de la planificación del verano", señalan desde Ferryscanner.