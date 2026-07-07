El mapa con los trabajos soñados más buscados del mundo en 2026: en España es ser youtuber

Cada año Remitly, compañía especializada en servicios financieros digitales para personas que se mudan al extranjero por trabajo, analiza cómo han cambiado los trabajos soñados más buscados del mundo desde 2024. El estudio, que alcanza ya su tercera edición, se basa en búsquedas de Google como "cómo ser..." y "cómo convertirse en...", realizadas en el idioma correspondiente de cada país, y analiza 424 profesiones en 145 países.

Por primera vez desde que comenzó el estudio en 2022, la profesión de piloto pierde el primer puesto. Ahora, el ranking global lo lidera actor o actriz, con 222.080 búsquedas anuales de "cómo ser actor", un 12 % más que en 2024. Es la carrera preferida en países como Malasia, Bahamas, Tonga, Chequia y Dinamarca, reflejando el interés por trabajar en cine, teatro o televisión sigue creciendo en mercados muy distintos.

mapa trabajos soñados 2026 | Remitly

Piloto queda ahora en segundo lugar, con 221.060 búsquedas. Aunque durante años ha sido una de las grandes profesiones soñadas a nivel global, las búsquedas relacionadas con la aviación han caído un 49 % desde el estudio anterior. Aun así, sigue ocupando el primer puesto en 11 países, entre ellos India, Indonesia o Países Bajos.

En tercer lugar aparece bombero, que sube 13 posiciones y alcanza las 171.330 búsquedas anuales. Además, es el trabajo soñado más buscado en Francia y Lituania. La subida más llamativa, sin embargo, la protagoniza abogado, que escala 55 posiciones hasta el cuarto puesto, con un aumento interanual del 273 % en las búsquedas. Detrás de este crecimiento podrían estar la cobertura de grandes casos judiciales mediáticos, el tirón de las series legales en plataformas de streaming o el auge de salidas profesionales vinculadas a la tecnología legal.

YouTuber completa el top 5, con 148.430 búsquedas. Aunque el volumen ha bajado ligeramente desde 2024, sigue siendo el trabajo soñado más buscado en 28 países, más que cualquier otra profesión del estudio. Buena parte de ellos se concentran en América Latina y el Caribe, y entre los mercados hispanohablantes donde YouTuber ocupa el primer puesto están España, México, Argentina, Chile, Colombia y Perú.

Uno de los cambios más destacados del análisis de este año es la aparición de la inteligencia artificial como categoría propia dentro de las profesiones soñadas. Las búsquedas de "cómo ser ingeniero de prompts" (5.590), "cómo ser especialista en inteligencia artificial" (3.430) y "cómo ser ingeniero de machine learning" (2.550) aparecen por primera vez en los datos globales, una muestra de lo rápido que la economía de la IA está cambiando la forma en la que muchas personas imaginan su futuro profesional.