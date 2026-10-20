El mejor parque temático de Europa está en España y supera a Disneyland París por segundo año consecutivo

Puy du Fou España ha vuelto a ser reconocido como el mejor parque temático de Europa en los World Travel Awards, entregados en la ciudad montenegrina de Kotor. Estos premios internacionales, que cuentan con más de 30 años de trayectoria, reconocen la excelencia en los sectores del turismo, los viajes y la hostelería.

De esta forma, el parque temático sobre la historia de España revalida el galardón que ya obtuvo el año pasado. El sistema de votación es mixto: tiene en cuenta una votación pública y la valoración de un jurado formado por expertos. En esta edición, la candidatura de Puy du Fou España quedó por delante de las de parques temáticos como Disneyland París (Francia), Phantasialand (Alemania), The Land of Legends (Turquía) y Tivoli Gardens (Dinamarca).

El CEO de Puy du Fou España, Olivier Strebelle, ha señalado que "es un orgullo que nos reconozcan como Mejor parque temático de Europa de nuevo. Para nosotros es muy gratificante porque pone en valor nuestro objetivo de mantener siempre la excelencia y trabajar para que nuestros visitantes tengan la mejor experiencia cuando vienen a emocionarse con la Historia a través de nuestros espectáculos".

World Travel Awards, después de reconocer a Puy du Fou España como el mejor parque temático del continente, han propuesto al parque español como el mejor del mundo. La votación del público para esta categoría ya está abierta y finaliza el próximo 30 de octubre, ha informado el Parque en nota de prensa.

El parque temático español compite con Disneyland París (Francia), Ferrari World Abu Dhabi (Emiratos Árabes Unidos), Legoland (Dinamarca), Shanghai Disney (China), Sun World Ba Na Hills (Vietnam), Universal Studios (Singapur), Walt Disney World (Estados Unidos) y Warner Bros. World (Emiratos Árabes Unidos). El ganador se anunciará en la gran gala final de los World Travel Awards que se celebrará el 12 de diciembre en Tanzania.

Últimos días de temporada y comienzo de Navidad

Puy du Fou España encara las últimas dos semanas de su temporada, que comenzó el 7 de marzo y finalizará el domingo 1 de noviembre. Estos días son las últimas fechas para poder disfrutar de 'El Sueño de Toledo', el espectáculo nocturno más grande de España que por primera vez tendrá dos funciones en un mismo día: los sábados 24 y 31 de octubre.

Después, el parque volverá a abrir sus puertas el sábado 28 de noviembre para su Temporada de Navidad, que se prolongará hasta el 5 de enero. Durante estas fechas, Puy du Fou España se transformará en el Belén más grande de España y recobrará la esencia de la Navidad tradicional. La programación incluirá un nuevo gran espectáculo que solo se podrá disfrutar durante esas fechas.

El espectáculo se suma a otras experiencias navideñas como son el mercadillo navideño, la recepción de los Reyes Magos o el Cortejo Real.