Los 12 pueblos de España con los castañares más buscados para disfrutar del otoño: uno está muy cerca de Madrid

El otoño ya tiene destino: los castañares. Holidu, la plataforma de alquileres vacacionales, ha identificado los pueblos castañeros que más buscan los españoles para su escapada otoñal. Desde los castañares de Castilla y León y Extremadura hasta los paisajes del Valle del Genal, en Málaga, la clasificación reúne destinos que permiten descubrir el interior de España durante una de las estaciones más atractivas para disfrutar de la naturaleza.

Andalucía es la comunidad con mayor presencia, con siete de los doce destinos: cinco en la provincia de Málaga; Parauta, Igualeja, Júzcar, Pujerra y Cartajima, todos en el Valle del Genal más Constantina (Sevilla) y Castaño del Robledo (Huelva). Extremadura aporta tres, todos en Cáceres: Hervás, Segura de Toro y Casas del Castañar. Castilla y León (El Tiemblo) y la Comunidad de Madrid (Rozas de Puerto Real) completan la clasificación.

1. El Tiemblo (Ávila) - 10.170 búsquedas en Google

2. Parauta (Málaga) - 10.120 búsquedas en Google

3. Hervás (Cáceres) - 8.470 búsquedas en Google

4. Constantina (Sevilla) - 6.790 búsquedas en Google

5. Igualeja (Málaga) - 3.770 búsquedas en Google

6. Júzcar (Málaga) - 3.690 búsquedas en Google

7. Rozas de Puerto Real (Madrid) - 3.630 búsquedas en Google

8. Pujerra (Málaga) - 2.470 búsquedas en Google

9. Castaño del Robledo (Huelva) - 2.460 búsquedas en Google

10. Segura de Toro (Cáceres) - 2.420 búsquedas en Google

11. Casas del Castañar (Cáceres) - 1.980 búsquedas en Google

12. Cartajima (Málaga) - 1.930 búsquedas en Google

El Tiemblo, Ávila (10.170 búsquedas)

El Tiemblo encabeza la clasificación gracias a su Castañar, en la Reserva Natural del Valle de Iruelas, uno de los bosques de castaños más visitados de España cuando las hojas cambian de color. Su estrella es "El Abuelo", un castaño centenario de tronco hueco al que caben varias personas dentro y que se ha convertido en el árbol más fotografiado de la sierra de Gredos. A poco más de una hora de Madrid, el pueblo combina la ruta del castañar con el embalse del Burguillo y el toro de Guisando, lo que explica que sea la escapada de otoño más buscada del país. En temporada alta el acceso al castañar está regulado, por lo que conviene reservar plaza con antelación.

Parauta, Málaga (10.120 búsquedas)

A solo 50 búsquedas del primer puesto, Parauta se convierte en el segundo destino más buscado del ranking y el más destacado de Málaga. Situado en la Serranía de Ronda, este pequeño pueblo permite descubrir el paisaje otoñal del Valle del Genal, conocido por sus extensos castañares. Una propuesta para quienes buscan senderos, naturaleza y el encanto de los pueblos blancos andaluces.

Hervás, Cáceres (8.470 búsquedas)

Hervás ocupa la tercera posición, con 8.470 búsquedas, y sitúa a Extremadura entre las comunidades con mayor presencia en la clasificación. En el Valle del Ambroz, este municipio combina un entorno natural de gran atractivo con un casco histórico de calles estrechas y arquitectura tradicional. En otoño, sus castañares y los paisajes del valle ofrecen un escenario ideal para una escapada rural.

Constantina, Sevilla (6.790 búsquedas)

Constantina alcanza la cuarta posición, con 6.790 búsquedas, y representa a la provincia de Sevilla en el ranking. En pleno Parque Natural Sierra Morena de Sevilla, el municipio ofrece una alternativa al turismo de costa, con caminos rurales y paisajes de sierra. Sus alrededores permiten disfrutar del contacto con la naturaleza y descubrir otra cara de Andalucía durante los meses otoñales.

Igualeja, Málaga (3.770 búsquedas)

Igualeja suma 3.770 búsquedas y se sitúa entre los destinos malagueños que despiertan interés para una escapada de otoño. Ubicado en el Valle del Genal, el municipio destaca por su entorno montañoso y su relación con el paisaje de castaños característico de esta zona. Es una opción para quienes desean combinar paseos al aire libre, tranquilidad y turismo rural.

Málaga destaca en el ranking de escapadas otoñales

Andalucía es la comunidad autónoma con mayor presencia en la clasificación, con cinco destinos malagueños: Parauta, Igualeja, Júzcar, Pujerra y Cartajima. Extremadura ocupa la segunda posición por número de destinos, con tres municipios: Hervás, Segura de Toro y Casas del Castañar.

Castilla y León y la Comunidad de Madrid completan la clasificación junto con Andalucía y Extremadura, mientras que la provincia de Sevilla y la de Huelva también están representadas por Constantina y Castaño del Robledo, respectivamente.

La distancia entre los dos primeros puestos y el resto de la clasificación resulta especialmente llamativa. El Tiemblo y Parauta superan las 10.000 búsquedas, mientras que Hervás, en tercera posición, registra 8.470.

Los resultados ponen de relieve el interés por destinos rurales y de interior para disfrutar de la temporada otoñal.