El primer pueblo de España declarado Conjunto Histórico-Artístico está en Salamanca

La Alberca está en el sur de la provincia de Salamanca, en plena Sierra de Francia, a unos 1048 metros de altitud. Tiene poco más de mil habitantes, 1034 según el INE de 2025, y forma parte de Los Pueblos más Bonitos de España. Pero su gran título es otro: fue el primer pueblo del país declarado Conjunto Histórico-Artístico, en 1940, al año siguiente de terminar la Guerra Civil.

Una declaración pionera

La declaración es del 6 de septiembre de 1940. Entonces se llamaba Monumento Histórico-Artístico, y hoy esa categoría es la de Conjunto Histórico. Lo que se protegió fue el casco urbano entero, para conservar su arquitectura tradicional.

No es el único pueblo de la zona con esa distinción. En la Sierra de Francia hay cinco conjuntos históricos, pero La Alberca fue el primero.

Casas de piedra, madera y adobe

Lo que más llama la atención al pasear es la arquitectura. Las casas combinan piedra en la planta baja con un entramado de madera y adobe en las superiores, y se levantan hacia arriba, muy juntas, como si faltara espacio.

Por dentro suelen seguir el mismo orden: en la planta baja, la bodega y una escalera empinada, en el primer piso la sala y las alcobas, y arriba, bajo el tejado (el “sobrao”), la cocina. Muchas conservan escudos e inscripciones de origen medieval, y los balcones de madera llenan de flores las calles empedradas.

La Plaza Mayor y la iglesia

El centro del pueblo es la Plaza Mayor, con soportales, terrazas y un crucero del siglo XVIII al que llaman “el rollo”. Tiene un Crucificado por un lado y la Virgen por el otro, y se trasladó allí desde El Tablado en 1940.

Muy cerca está la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, del siglo XVIII. Como curiosidad, se terminó en 1733, el mismo año que la catedral nueva de Salamanca. Dentro guarda un púlpito policromado y el Cristo del Sudor, atribuido a Juan de Juni. Desde su torre se ve el pueblo y los alrededores.

El marrano de San Antón

Si hay una tradición que hace único a La Alberca, es esta. Cada año se bendice un cerdo en junio y se deja suelto por las calles, donde los vecinos lo alimentan durante meses. El 17 de enero, día de San Antón, se rifa ante la puerta de la iglesia, y lo que se recauda va para la cofradía del santo.

Si vas en esa época, es fácil cruzarte con él por la calle.

Entre la sierra y la Peña de Francia

La Alberca es una de las puertas de entrada al Parque Natural de Las Batuecas-Sierra de Francia, que está dentro de una Reserva de la Biosfera reconocida por la Unesco en 2006. Hay montañas, robledales, castañares y senderos.

El punto más alto es la Peña de Francia, de 1.723 metros, con un santuario dedicado a la Virgen y vistas de gran parte de Salamanca. Unamuno la llamó “el reino del silencio”.

Qué comer

La cocina serrana es contundente, pensada para el frío de la sierra. Entre los platos típicos están las patatas meneás, con pimentón y torreznos, los embutidos ibéricos, el cochinillo asado y el hornazo, una empanada rellena de chorizo, lomo y huevo. Y de postre, perrunillas, obleas y miel.