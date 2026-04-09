Así es el cartel de la Feria del Libro de Madrid 2026: Humor, color y amor a la lectura

El cartel de la 85 edición de la Feria del Libro de Madrid es obra del ilustrador Miguel Pang y está marcado por el humor, el color y el amor a la lectura. La imagen sitúa en el centro un pino del parque de El Retiro, donde se celebra el evento, y del que cuelgan múltiples personajes leyendo en posturas absurdas.

La presentación del cartel ha tenido lugar este miércoles en la sede del Instituto Cervantes y ha contado con la presencia del autor que ha desvelado que la inspiración del cartel nació en el mismo parque madrileño, al que acudió nada más saber que había sido elegido para "pintar la imagen de la Feria en su 85 edición".

Pang ha comentado que añadió una composición de personajes en movimiento que evocan el humor absurdo y las películas mudas de Buster Keaton, y que suponen una explosión de color "para despertar una sonrisa y aportar alegría a una feria imprescindible y bonita", que tendrá lugar en Madrid del 29 de mayo al 14 de junio.

El artista, residente en Barcelona, ha recurrido, como es habitual en su obra, a un universo gráfico propio y aúna en el cartel personajes humanos y animales (un búho, un perro y un caracol) que tienen en común la pasión lectora.

"Al ver el cartel oís la llamada de la Feria" ha admitido la directora de la 85 edición de la Feria de Libro de Madrid, Eva Orúe, quien ha subrayado, durante el acto, que la imagen dibujada por Pang encaja perfectamente en la propuesta de este año marcada por el pensamiento crítico y el humor, "tan necesario en los tiempos que estamos viviendo".

Además, el cartel se difundirá en 5,5 millones de cupones de la ONCE y cuenta con una versión accesible. Durante el acto, la directora del Servicio Bibliográfico de esta organización, Carmen Bayarri, ha presentado la adaptación del cartel a una versión táctil para personas ciegas.

El cartel de la 85 edición de la Feria del Libro de Madrid, obra del ilustrador Miguel Pang | Miguel Pang

Y ha comentado que el cartel será la imagen del cupón de la ONCE que se sortea el penúltimo día de la Feria, el 13 de junio.

Además del oficial, Pang ha dibujado una segunda parte que desarrolla el cartel en movimiento: los personajes han bajado del árbol y corren inmersos en sus lecturas. Esa segunda parte del cartel, que el artista ha regalado a la feria, será exhibida en murales durante el evento.

Pang es ilustrador y reside en Barcelona. De madre camboyana y padre chino, su trabajo se caracteriza por un universo gráfico propio, marcado por la narración visual, el uso expresivo del color y la creación de personajes singulares.

Compagina la actividad profesional con la docencia. En 2020, fundó 'Fosforito', galería y escuela de ilustración en Barcelona.

Ha sido invitado como profesor y ponente a instituciones y encuentros como Somebooks (Corea del Sur), el festival Difumina, la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Barcelona, el Instituto Cervantes de Nueva York y la Feria del Libro de Shanghái, entre otros.

Sus álbumes ilustrados han sido publicados por editoriales como Flamboyant, Whosgotmytail (Corea del Sur), A Buen Paso, Ekaré, L’Agrume Éditions, Les Fourmis Rouges y Magellan Éditions.

Su trayectoria ha sido reconocida con numerosos premios, entre ellos la Medalla de Oro de la Society of Illustrators de Nueva York (2020), Communication Arts (2020), American Illustration (2020, 2019, 2018, 2017, 2015, 2013), Special Mention Chen Bochui (2019), Society of illustrators (2017), Latin American Illustration (2016, 2015, 2013), el Premio Junceda (2016), la selección en la Feria del Libro Infantil de Bolonia (2014) y el Premio Nazionale delle Arti (2012).