El mapa con las ciudades con más ruido por tráfico del mundo según la ONU: de Dhaka a Nueva York

Si el ruido del tráfico no es algo que te moleste, quizá esta lista no te impresione. Un informe del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) recopiló estudios sobre ruido de tráfico en 61 ciudades de todo el mundo, y en las primeras los niveles máximos superan los 100 decibelios, muy por encima de lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud.

Ahora bien, si lo tuyo es huir del ruido, también te contamos de un proyecto en el sur de Phuket que busca voluntarios, donde, según su anfitrión, de noche solo se oye la selva.

De dónde salen estas cifras

El informe se llama Frontiers 2022: Noise, Blazes and Mismatches y se publicó en febrero de 2022. No son mediciones hechas por la ONU: el PNUMA reunió datos de estudios ya publicados, que usaron metodologías distintas. Son niveles de ruido por tráfico medidos durante un tramo del día, y la cifra que se cita aquí es el máximo registrado en cada ciudad.

Por eso conviene leerlas como una referencia y no como un ranking oficial. Las ciudades no se pueden comparar de forma exacta entre sí, y los datos no son actuales.

Las ciudades con los niveles más altos

Estas son las 12 primeras, con el máximo que recoge el informe:

Dhaka (Bangladesh): 119 dB

Moradabad (India): 114 dB

Islamabad (Pakistán): 105 dB

Rajshahi (Bangladesh): 103 dB

Ho Chi Minh (Vietnam): 103 dB

Ibadan (Nigeria): 101 dB

Kupondole (Nepal): 100 dB

Argel (Argelia): 100 dB

Bangkok (Tailandia): 99 dB

Nueva York (Estados Unidos): 95 dB

Damasco (Siria): 94 dB

Manila (Filipinas): 92 dB

Detrás aparecen varias ciudades con 89 dB, como Hong Kong, Calcuta o Asansol. En el gráfico también están El Cairo (88), Londres (86), Auckland, Puerto Vallarta y Cape Coast (85). Asia del Sur concentra buena parte de la lista: 13 de las 61 ciudades del informe son de esa región.

Qué significan esos decibelios

La escala de decibelios es logarítmica: cada subida de 10 dB equivale, más o menos, a que el oído perciba el doble de volumen. Para situarse, el informe pone como referencia 90 dB para un cortacésped o una moto que pasa, 100 dB para una ambulancia a 30 metros y 110 dB para una motosierra.

La OMS recomendaba en sus guías de 1999 no superar los 55 dB en zonas residenciales al aire libre. Las guías de 2018 son más estrictas y fijan 53 dB de media a lo largo del día para el ruido del tráfico, y 45 dB por la noche. Y el informe recuerda que estar expuesto a más de 85 dB durante una jornada de ocho horas puede causar daños permanentes en el oído.

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Por qué importa

El ruido no es solo una molestia. El informe lo describe como uno de los principales riesgos ambientales para la salud. En Europa, la exposición prolongada al ruido provoca unas 12.000 muertes prematuras al año y contribuye a 48.000 nuevos casos de cardiopatía isquémica. Además, al menos el 20% de los ciudadanos de la Unión Europea vive con niveles de ruido por tráfico considerados dañinos.

Qué propone la ONU

La solución más eficaz, según el informe, es reducir el ruido en su origen: limitar el tráfico o la velocidad, usar motores más silenciosos y asfaltos de bajo ruido. Los vehículos eléctricos ayudan, pero a más de 50 km/h también hacen ruido por el roce de los neumáticos.

También recomienda más zonas verdes. Las barreras con vegetación pueden reducir el ruido hasta 12 dB, y los parques y jardines sirven como espacios de calma dentro de la ciudad.