ENCANTO HISTÓRICO
La joya escondida de Alicante con un castillo en la cima y vistas a un embalse de ensueño
En la provincia de Alicante hay un pequeño municipio que destaca por su castillo, sus museos y un embalse de agua turquesa. Un destino perfecto para una escapada diferente este verano.
Con solo 300 habitantes, El Castell de Guadalest es una joya de la Marina Baja que se cuela en las listas de los pueblos más bonitos del país. Situado a 587 metros de altitud y rodeado de un paisaje espectacular, este enclave alicantino obliga a sus visitantes a ganarse la entrada. Para acceder al casco antiguo hay que cruzar un túnel excavando en la roca.
Su encanto no es casualidad. En 1974 fue declarado Conjunto Histórico Artístico y más tarde Bien de Interés Cultural, gracias a un casco urbano de casas blancas, miradores infinitos y calles empedradas. Entre sus edificios más emblemáticos se encuentra la Casa Orduña, la iglesia parroquial de nuestra Señora de la Asunción y la prisión del Siglo XII ubicada bajo el Ayuntamiento.
La oferta cultural sorprende por su variedad: museos de casas de muñecas y juguetes antiguos, de vehículos históricos, de micro miniaturas, de saleros y pimientos, incluso uno medieval. Pero la gran protagonista es la fortaleza que corona el pueblo: el castillo de San José, construido en el siglo XI por los musulmanes, del que hoy quedan restos que recuerdan su importancia estratégica. Junto a él, la Alcaizaba, conserva todavía una torre en pie como testigo del pasado defensivo del lugar.
La naturaleza que rodea Guadalest invita a practicar senderismo, rutas en bicicleta o escalada. En verano, el plan estrella es refrescarse en la piscina municipal, situada en un enclave privilegiado bajo las imponentes rocas del pueblo y a precios asequibles. Otra opción es recorrer la ruta circular del embalse de Guadalest, perfecta para disfrutar en familia y con visitar de vértigo al valle y sus aguas turquesa.
El Castell de Guadalest es de esos destinos que parecen tenerlo todo: historia, paisaje de cine, actividades al aire libre y la calma que solo ofrecen los pueblos pequeños con alma grande.
