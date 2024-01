Un joven hace un truco viral que vio en TikTok para ahorrarse la maleta del avión y le pillan: "Pagó 46 euros"

En muchas ocasiones en Viajestic te hemos contado algunos trucos para ahorrarte pagar por la maleta de mano en el avión. Y es que en las redes sociales, sobre todo en TikTok e Instagram, los vídeos dando este tipo de consejos se hacen virales en cuestión de minutos. Pero ojo, no siempre funciona, y si no que se lo digan a este joven.

La joven @gema_paris compartió un vídeo en TikTok el pasado mes de diciembre donde vemos a su amigo Carlos Rivas (@crivitas) llevando a la práctica un truco que había visto en la misma red social que consiste en pasar una maleta de 20kg como si fuera una maleta de equipaje de mano de 10kg de manera exitosa tapándola con el abrigo.

Sin embargo, el truco de Carlos, que iba destinado a evitar pagar por la maleta del avión, terminó con él desembolsando 46 euros y su amiga Gema estallando de risa. Lo cierto es que el joven se equivocó a la hora de la ejecución, pues el truco que vio en TikTok no era para no pagar la maleta de mano, sino para hacer pasar una maleta grande por una de cabina.

"La pillería toledana. Por lo que sea, el truco no funciona", se puede leer en el mensaje que acompaña al vídeo. Tras pagar el extra de la maleta, Carlos se dispone a embarcar en el avión no muy contento con que el truco no fuera efectivo, y le dice a su amiga "no funciona".

En los comentarios hemos podido descubrir que el truco de TikTok al que el joven se refiere es de un vídeo de Carlos García (@carliyoelnervio) donde hizo pasar una maleta de 20 kilos por una de 10 kilos tapándola con el abrigo. Pero eso sí, el truco funciono porque este tiktoker ya había pagado la maleta pequeña con antelación.