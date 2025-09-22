Una joven descubre un "hotel secreto" perdido en medio del océano

En muchas ocasiones, cuando viajamos alrededor del mundo, descubrimos alojamientos realmente curiosos, como por ejemplo, un hotel en la montaña, en la cima de un árbol, flotando sobre el maro como en Maldivas o incluso en mitad del océano, como le ha ocurrido a esta turista.

La mujer que aparece en el vídeo decidió celebrar su cumpleaños en medio del océano con una estancia en un refugio flotante, con impresionantes vistas del atardecer y un interior acogedor.

Tashima Mathis, de Miami Beach, Florida, EE. UU., grabó esta relajada escapada, mostrando el impresionante horizonte, las infinitas aguas y la atmósfera tranquilla de su singular escapada al océano. El clip revela la belleza del alojamiento flotante, con una cálida luz reflejándose en el agua y un entorno tranquilo que hizo a los espectadores soñar con su propio refugio en el océano.

Como bien sabrás, existen varios tipos de alojamientos en mitad del océano, y suelen ser experiencias exclusivas que combinan lujo, naturaleza y sostenibilidad. Algunos de ellos pueden ser hoteles flotantes y villas sobre el agua como las que encontramos en Maldivas, Bora Bora o la Polinesia Francesa; hoteles barco y cruceros por el caribe o incluso resorts en islas privadas como los que hay en Seychelles, Fiyi o las Bahamas.