Esta es la ciudad que tiene el mejor casco antiguo del mundo

No podemos negar que en Europa se encuentran algunas de las mejores ciudades históricas dignas de visitar y muchas de ellas están en España, como por ejemplo, Toledo o Granada. Pero... ¿Sabes cuál es la ciudad con el mejor casco antiguo del mundo?.

Toulane, una revista alemana especializada en viajes, ha elaborado un ranking con las ciudades con el mejor casco antiguo del mundo y en primer lugar se encuentra Cracovia (Polonia): "Pocos lugares combinan tantos atractivos en tan poco espacio como Cracovia. Por ello, el casco antiguo es ideal para explorarlo a pie. Desde la Plaza del Mercado, con su tradicional Lonja de los Paños, la Basílica de Santa María está a solo unos pasos. El camino hasta el Castillo de Wawel discurre por callejones llenos de cafeterías. A lo largo del camino, se abren pequeñas plazas, puertas y patios, dando la impresión de conocer mejor la ciudad a cada paso".

Catedral de Wawel, en Cracovia | Imagen de Kgbo en Wikipedia, licencia: CC BY-SA 4.0

En la lista, tras Cracovia, se encuentran Nápoles (Italia), Regensburg (Alemania), Riga (Letonia) y San Marino (San Marino). Pero lo cierto es que entre las 25 ciudades que han elegido de toda Europa, tan solo hay una española en el ranking y se trata de Córdoba (en el puesto 11).

El casco histórico de Córdoba es uno de los más grandes de Europa y una joya con siglos de historia y arquitectura. Alberga un legado de tres culturas (musulmana, cristiana y judía), está declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y algunos de los lugares que no te puedes perder son: La Mezquita-Catedral de Córdoba, el Alcázar de los Reyes Cristianos, el Puente Romano, el Barrio Judío, la Plaza de la Corredera, el Palacio de Viana, el Palacio de la Merced, el Templo Romano o la Torre de Calahorra.

Mezquita-Catedral de Córdoba | iStock

Lista de los cascos antiguos más bonitos de Europa