Cómo visitar el Banco de España gratis este mes de octubre

En Madrid hay muchos lugares históricos que tienes que descubrir, como es el caso del Palacio Real, pero... ¿alguna vez has visitado GRATIS el Banco de España?.

El Banco de España pone en marcha el programa Puertas Abiertas, una amplia oferta de visitas comentadas gratuitas que arranca este próximo mes de octubre, con el objetivo de acercar a la ciudadanía el valioso patrimonio histórico-artístico que la institución ha acumulado a lo largo de sus más de dos siglos de vida.

De esta forma, quiere compartir con la sociedad su legado patrimonial a través de una visita que brindará al público la posibilidad de conocer los espacios más emblemáticos del edificio de Cibeles. Además, las visitas constituyen una oportunidad excepcional para ver una amplia selección de las obras de arte que conforman el núcleo de la Colección Banco de España.

Cuenta con tres modalidades de visitas y las entradas puedes reservarlas en esta web: