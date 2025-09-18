TE LO CONTAMOS
Cómo visitar el Banco de España gratis este mes de octubre
Si no has visto nunca el Banco de España por dentro, este mes de octubre tienes una gran oportunidad para hacerlo gratis. Te contamos todo lo que sabemos sobre sus jornadas de puertas abiertas.
En Madrid hay muchos lugares históricos que tienes que descubrir, como es el caso del Palacio Real, pero... ¿alguna vez has visitado GRATIS el Banco de España?.
El Banco de España pone en marcha el programa Puertas Abiertas, una amplia oferta de visitas comentadas gratuitas que arranca este próximo mes de octubre, con el objetivo de acercar a la ciudadanía el valioso patrimonio histórico-artístico que la institución ha acumulado a lo largo de sus más de dos siglos de vida.
De esta forma, quiere compartir con la sociedad su legado patrimonial a través de una visita que brindará al público la posibilidad de conocer los espacios más emblemáticos del edificio de Cibeles. Además, las visitas constituyen una oportunidad excepcional para ver una amplia selección de las obras de arte que conforman el núcleo de la Colección Banco de España.
Cuenta con tres modalidades de visitas y las entradas puedes reservarlas en esta web:
- Puertas abiertas en fin de semana: Viernes de 16:00 a 20:00 horas y sábados y domingos de 10:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 20:00 horas.
- Visitas para grupos de centros educativos: Miércoles y jueves a las 16 horas. Destinadas a grupos de escolares de Educación Secundaria (3º y 4º de ESO), Bachillerato, Ciclos Formativos y Universidad.
- Visitas de la mano del equipo de voluntariado del Banco: Lunes y martes a las 16:00 horas.
