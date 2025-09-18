Tren de los Molinos de Renfe: Fechas y precios de la ruta entre Madrid y Campo de Criptana

El Tren de los Molinos retoma su ruta otoñal conectando Madrid con el municipio ciudadrealeño de Campo de Criptana en colaboración con su Ayuntamiento.

Las próximas salidas de este tren temático serán los sábados 27 de septiembre, 4, 18 y 25 de octubre y 8 de noviembre. El viaje del Tren Ruta de los Molinos va amenizado por un personaje que acerca al viajero a la famosa 'Tierra de Gigantes' de Don Quijote de la Mancha en Campo de Criptana, con sus molinos históricos y el tradicional barrio de Albaicín.

El billete incluye también un recorrido guiado a los monumentos más característicos de la localidad y su entorno, como el Pozo de Nieve, y la visita a una bodega de la Denominación de Origen La Mancha, con degustación incluida.

Campo de Criptana, Toledo | iStock

La salida del Tren de los Molinos tendrá lugar en la estación de Chamartín-Clara Campoamor a las 9.24 horas, con parada en Madrid Atocha Cercanías a las 9.42 horas, hasta Campo de Criptana. El viaje de vuelta a Madrid Atocha Cercanías llegará a las 21.26 horas y a Madrid Chamartín a las 21.46 horas.

El precio de este tren turístico es de 55 euros para los adultos y de 25 euros para los menores de 14 años. Los menores de 4 años que no ocupen asiento viajan gratis.

El Tren de los Molinos tiene como objetivo el fomento del uso de los servicios de Renfe y la promoción de la localidad manchega con sus molinos, que inspiraron a Miguel de Cervantes para narrar la aventura más famosa de las que describe el Quijote y que da nombre a este producto turístico.