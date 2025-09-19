7 lugares perfectos para vivir el otoño en todo su esplendor en España

Durante estas semanas, poco a poco, hemos dicho adiós al verano y pronto daremos la bienvenida al otoño. Concretamente, el próximo lunes 22 de septiembre a las 20:19 horas comenzaremos la próxima estación del año. Una estación marcada por los tonos amarillos y naranjas cálidos, el verde musgo o verde oliva, los tonos marrones e intensos.

Y por eso en Viajestic hemos querido hacer una recopilación de los mejores lugares que puedes visitar en España para vivir el otoño en su máximo esplendor. ¡No te lo pierdas!

Bosque de Muniellos (Asturias)

Reserva de la Biosfera con uno de los robledales mejor conservados de Europa. En otoño se tiñe de amarillos, rojos y ocres impresionantes.

Selva de Irati (Navarra)

El segundo hayedo-abetal más grande de Europa. Senderismo entre hayas doradas y ríos cristalinos.

Castañar de El Tiemblo (Ávila)

Muy popular en otoño por sus castaños centenarios y alfombras de hojas doradas.

Valle del Ambroz (Cáceres, Extremadura)

Famoso por su "Otoño Mágico", con festivales, rutas de senderismo y paisajes espectaculares.

La Garrotxa (Girona, Cataluña)

Zona volcánica cubierta de hayedos como el de Jordà, que en otoño parece sacado de un cuento.

Sierra de Cazorla, Segura y Las Villas (Jaén, Andalucía)

Rutas entre pinares, cascadas y ríos, con ciervos en plena berrea.

Parque Natural de Ordesa y Monte Perdido (Huesca, Aragón)

Sus cañones y bosques son espectaculares en esta estación, con contrastes de verdes, amarillos y rojos.