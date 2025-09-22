Un chef francés gana el World Paella Day 2025 con un arroz con alcachofa

El pasado 20 de septiembre fue el Día Internacional de laPaella y también el día que se celebró el World Paella Day 2025 en la Marina de Valencia. Como cada año, la ciudad fue el escenario de este concurso internacional que gira entorno a esta joya gastronómica y a uno de los platos más famosos de España.

La cita contó con 12 chefs que cocinaron en directo en la Plaza del Agua de La Marina de Valencia, junto al Tinglado 2, para hacerse con el premio a la mejor paella internacional. Finalmente, fue Fréderic Gallego, representando a Francia, el que se hizo con el trofeo gracias a su "arroz seco de alcachofa de Jerusalén" y que conquistó al jurado por su sabor y equilibrio entre creatividad y respeto a la esencia del plato.

El chef Fréderic Gallego gana el World Paella Day 2025 | Hopscotch

En el top 3 también se encuentran, en segundo lugar, Ian Escobar de Uruguay, y en tercer lugar Kenta Seki de Japón. Tras la primera ronda de cocinados han pasado junto a ellos a la gran final Dinamarca, Colombia y Bulgaria. El lema del concurso este año era "El mundo habla paella", reforzando la idea de que este plato es un idioma universal capaz de conectar culturas y personas.

El jurado, que ha estado formado por referentes de la gastronomía valenciana, ha valorado tanto la técnica como el sabor de los platos y la capacidad de transmitir el espíritu de la paella. Han participado Adolfo Cuquerella, coordinador gastronómico del Concurso Internacional de Paella Valenciana de Sueca; Joe Padilla, de Puerto Rico, ganador de la WPD Cup 2024; Sergio Terol, presidente de la Academia de Gastronomía de la Comunitat Valenciana; David Montero, CEO de Rice Paella; Ángeles Hernández, directora de Comunicación de Mercavalencia; Rosa Vázquez, directora de Proava; Amparo Casaus, copropietaria de Clotxina Valenciana Germans María; y Toni Montoliu como secretario del jurado.

Francia, Uruguay y Japón, podio el World Paella Day 2025 | Hopscotch

El premio, una copa realizada con madera de naranjo y hierro en honor a la paella, lo ha entregado la concejala de Turismo y presidenta de la Fundación Visit València,Paula Llobet. "Esta celebración del World Paella Day es mucho más que una competición gastronómica: es el reconocimiento de Valencia como despensa del Mediterráneo y cuna de la paella", dice.

"Hoy compartimos con el mundo este plato, que entendemos como un puente entre culturas y un lenguaje universal capaz de unirnos e identificarnos. La paella y Valencia son inseparables en el imaginario internacional, y solo en este día abrimos la puerta a que se interprete desde otras tradiciones, demostrando su potencia y su capacidad de diálogo con el mundo. Además, el certamen funciona como una auténtica clase magistral: los cocineros aprenden todos los secretos de la paella valenciana, visitan nuestras tres despensas naturales y se convierten en embajadores de la cultura y la gastronomía de Valencia en sus respectivos países". ha señalado.

El World Paella Day es posible gracias al impulso del Ayuntamiento de Valencia, a través de la Fundación Visit València, junto al Centro de Turismo de la Diputación de València, Turisme Comunitat Valenciana y Turespaña. La cita cuenta además con la colaboración de la D.O. Arroz de València, la Federación de Hostelería de València, Wikipaella y el Concurso Internacional de Paella Valenciana de Sueca, todos ellos referentes en la defensa y promoción de este plato.

Los finalistas y sus paellas

El World Paella Day 2025 ha reunido a doce finalistas de cuatro continentes, seleccionados en pruebas previas por su maestría con el arroz. A continuación os dejamos sus recetas:

Polonia- El chef Łukasz Kaniecki

Semifinal: Paella de cordero y setas, donde el cordero aporta la fuerza del campo y las setas añaden aroma y profundidad.

Final: Paella de gambones argentinos, que destaca por el sabor intenso y delicado de los mariscos.

Francia - El cocinero Frederic Gallego

Semifinal: Arroz de corazón de pato, molleja y magret, una receta donde los sabores intensos de las vísceras y el magret hacen de la paella un plato muy francés.

Final: Seco de alcachofa de Jerusalén, junto con un arroz de mariscos con gambas y sepia, resaltando la elegancia vegetal y marina.

Dinamarca- La chef Eva Gallart López

Semifinal: Arroz de sepia y cigala, con el marisco como protagonista indiscutible.

Final: Arroz del Iaio con carnes variadas, un homenaje a la tradición con carnes que aportan sabor rústico.

Rumanía - La chef Ramona Trujillo Núñez

Semifinal: Paella de esturión, donde este pescado majestuoso brilla como ingrediente estrella.

Final: Paella a banda “A otro estilo”, que resalta la mezcla marinera de pulpo, calamar y langostinos.

Bulgaria- El chef Kaloyan Kolev

Semifinal: Arroz de pescado con pasta de lutenitsa, que incorpora un producto típico búlgaro, la pasta de pimientos lutenitsa.

Final: Paella de carne con trufa negra, donde la trufa aporta un toque lujoso y aromático.

Colombia- El chef Andrés Felipe Otálvaro

Semifinal: Paella Tesoros del Amazonas, con ingredientes exóticos de la selva colombiana.

Final: Paella de pescados del Pacífico, donde brillan especies locales de la costa.

México - El cocinero William Tellez

Semifinal: Paella Maguey y Milpa, que fusiona ingredientes tradicionales mexicanos como el maguey y los productos de la milpa.

Final: Paella sabor a la mexicana, destacando el chile y especias autóctonas.

Uruguay - El chef Ian Escobar

Semifinal: Paella de bife ancho madurado, hongos colmenilla e higos en textura.

Final: Paella de carpaccio de gamba roja, all i oli de ajo negro, ceniza de salicornia y costilla de rodaballo salvaje.

Puerto Rico - El chef Roger Sandoval Borges

Semifinal: Paella de carnes variadas, con un abanico de sabores cárnicos.

Final: Paella de marisco, en la que predominan los productos del mar caribeño.

Brasil - El chef Luis Fernando da Rocha Coutinho

Semifinal: Paella Brasilidades con especias, resaltando los condimentos tropicales.

Final: Paella con berros y rabada, en la que el berro fresco y la cola de res (rabada) son protagonistas.

China - El chef Cheng Xiao Jie

Semifinal: Paella estilo valenciano con pollo y cerdo, donde destacan las carnes tradicionales.

Final: Arroz marinero, con pescado y mariscos frescos.

Japón - El chef Kenta Seki