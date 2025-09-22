¿Tu maleta es de color negro? La recomendación de Ryanair si no quieres perderla o que te la roben

Cuando vamos a hacer un viaje en avión, son muchas las cosas que tenemos que tener en cuenta, como por ejemplo, qué necesitamos llevar en la maleta, a qué hora tenemos que estar en el aeropuerto o si tenemos la tarjeta de embarque lista.

Pero seguro que alguna vez te ha pasado, después de facturar la maleta, que has estado a punto de confundirte (y coger otra que no es la tuya) en la cinta transportadora. Es por eso que Ryanair tiene una recomendación para no perderla, que no te la roben o que otro pasajero no se confunda con la tuya.

"Faciliten la identificación de su equipaje facturado en la cinta transportadora, especialmente si es negro, azul marino o gris (como el 99,9 % de la población)", dice la aerolínea en un artículo publicado en su blog. Y es que no es de extrañar, ya que los colores oscuros son los más utilizados por los viajeros.

Maletas en la cinta transportadora del aeropuerto | iStock

Es por eso que la aerolínea low cost ha querido dar una recomendación: "Añadan una etiqueta o cinta de color en el asa para evitar confusiones a la llegada". Así que si tu maleta es de uno de estos colores oscuros, tan solo tienes que añadir una etiqueta que identifique que es tuya, una pegatina o algo llamativo para que otro pasajero no confunda su maleta con la tuya o para que tu no te equivoques por error.

De hecho, que seas capaz de reconocer rápidamente tu maleta te ayudará a evitar inconvenientes posteriores, como por ejemplo, que tengas que poner una reclamación o denuncia por pérdida o robo de equipaje. De hecho, son cada vez más las personas que deciden introducir un dispositivo de localización tipo AirTag en las maletas para poder encontrarla fácilmente y para poder ver siempre su ubicación.