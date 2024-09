Las islas "secretas" de España que tienen algunas de las playas más exclusivas del mundo según The Times

La costa de Galicia es un auténtico tesoro natural, por eso no es de extrañar que acoja algunas de las mejores playas de nuestro país. Hace unos días te hablamos de la playa "salvaje" con arena fina y dunas que casi siempre está vacía, y hoy te contamos cuáles han sido las islas gallegas que han dejado enamorado a The Times por sus atractivas playas.

Se trata de las Islas Cíes, que, según este medio británico, "tiene algunas de las playas más atractivas y exclusivas del mundo". Este conjunto de tres islas, Monteagudo, Faro y San Martín, pertenece a la provincia de Vigo y forma parte del Parque Nacional de las Islas Atlánticas de Galicia.

Es un lugar protegido, por lo que la actividad humana en las islas está muy limitada. Por ello, te recomendamos conocer previamente todos los trámites que necesitas hacer antes de viajar a ellas, pues deberás rellenar una solicitud, entre otros muchos requisitos a tener en cuenta. Es importante sabes también que en Semana Santa y entre el 15 de mayo y el 15 de septiembre solo podrán acceder al archipiélago un máximo de 1.800 personas al día.

Pero, a pesar de todos los requisitos que deberás cumplir, merece realmente la pena visitar este rincón gallego. Para llegar a ellas deberás coger un ferry, que te dejará en la playa de Rodas, que fue nombrada la mejor playa del mundo en 2022 por The Guardian. De hecho, tal es su belleza que The Times cree que esta costa es incomparable con el Caribe, pues escribe: "es una comparación perezosa: no hay ningún lugar como éste en las Antillas". Esta playa cuenta con 1.300 metros de arena blanca que recuerda a las Seychelles, según el periódico ingles.

A parte de costa, las islas también tiene un alto valor natural, que las llevó en 1980 a ser declaras parque natural. Allí encontrarás un bosque de pinos y eucaliptos que recuerdan a las islas Whitsunday de Australia, según The Times. Podrás pasear por su entorno y adentrarte en su flora y fauna autóctona.

Además de su impresionante paisaje paradisiaco, este lugar destaca por su historia y leyendas que lo envuelven. Hay que viajar hasta 1702 para conocer una de ellas. En ese año una flota española que regresaba de América cargada de tesoros fue derrotada y destrozada por barcos anglo-holandeses. Sin embargo, a día de hoy continúa siendo un misterio dónde se encuentran los restos del naufragio. Además, esta tragedia sirvió de inspiración para Julio Verne con su novela Veinte mil leguas de viaje submarino.

The Times también cuenta que estas islas aparecen en los mapas antiguos de Galicia como Insulae Deorum, o Islas de los Dioses, el nombre otorgado por los romanos. "Si todos esos dioses hubieran sido invitados a traer lo mejor de todas las islas del mundo para construir el archipiélago perfecto, probablemente habrían creado las Cíes", indica el medio.

Para acceder a ellas, como adelantábamos antes, tendrás que coger un ferry desde Vigo, con tres opciones y precios distintos. El viaje hasta tu destino durará una hora aproximadamente, y desde The Times recomiendan coger una sombrilla porque en las islas no encontrarás ninguna sombra donde descansar de las altas temperaturas.