La "salvaje" playa de Galicia que tiene arena fina, dunas y que casi siempre está vacía

La costa gallega es todo un paraíso y en verano es uno de los destinos más elegidos por los turistas. Recientemente, por ejemplo, te contábamos cuál es la playa más grande de Galicia que es una de las más bonitas de la región según National Geographic.

Y ahora queremos hablarte de la Playa Do Rostro, una playa de Fisterra, situada en la provincia de A Coruña y que está en la Costa da Morte. Cuenta con casi dos kilómetros de extensión y está abierta al Océano Atlántico.

El constante viento que allí golpea durante buena parte del año ha formado un extenso sistema dunar, con alturas importantes y llenas de vegetación, lo que le da un contraste de colores y una sensación de ser una playa más "salvaje" de lo habitual.

No cuenta con ningún tipo de servicios como duchas o baños y esto hace que sea poco frecuentada por el turismo y no se masifique. Se trata de una zona protegida y su acceso es bastante fácil tanto a pie como en coche. Cuenta con un aparcamiento no vigilado para unos 50 coches y también puedes llegar en autobús interurbano.

Además, es un arenal con buena exposición de oleaje y ofrece buenas condiciones para la práctica del surf, sobre todo en los meses de primavera, verano y otoño, lo que hace que sea visitada por surfistas locales.