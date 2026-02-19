El pueblo de La Rioja que National Geographic recomienda visitar en febrero y que tiene una ermita excavada en una roca

La Rioja es una comunidad que cuenta con pequeños municipios que tienes que visitar al menos una vez en la vida. Recientemente te hablábamos de Viniegra de Abajo, un pueblo visigodo que esconde muchas leyendas. Pero si quieres hacer una escapada en el mes de febrero, National Geographic recomienda Viguera.

Situado en el valle del río Iregua y rodeado de imponentes formaciones rocosas, Viguera es un destino ideal para quienes buscan naturaleza, historia y desconexión en febrero. El invierno tiñe de tonos ocres y verdes el paisaje, creando una estampa perfecta para recorrer sin prisas.

Viguera, en La Rioja | iStock

Una de las cosas que más merece la pena visitar es la Ermita de San Esteban, excavada en la roca, un ejemplo singular del patrimonio rupestre riojano. Esta ermita, que data del siglo X, conserva sus pinturas murales (año 1200) con escenas del Apocalipsis, como el trono rodeado por los cuatro seres vivientes, el Cordero Místico y los 24 ancianos con cítaras y copas.

Si visitas Viguera no puedes perderte el Monte Moncalvillo, el "puente romano" (puente medieval reconstruido en el siglo XVI), la "Casa de Viguera", la Plaza de España o los Castañares de las Cuevas, entre otros.

Febrero es además un buen momento para saborear la gastronomía local en sus restaurantes y bares, donde destacan platos tradicionales riojanos como las patatas a la riojana o las carnes asadas, perfectas para combatir el frío.

Naturaleza en estado puro

Uno de los grandes atractivos del pueblo son los Riscos de Viguera, enormes paredes de roca que dominan el horizonte y que forman parte del paisaje más reconocible de la zona. Desde aquí parten varias rutas de senderismo adaptadas a distintos niveles, ideales para disfrutar del aire puro y de las vistas del valle. Algunas de las rutas de senderismo que parten desde Viguera son El Barranco de los Infiernos, las formaciones rocosas de Badén o la ascensión a Peña Bajenza.

Pero es que, además, en Viguera se encuentra El Chorrón, el salto de agua más alto de La Rioja con 60 metros de caída desde Peña Puerta.

A poca distancia se encuentra el Parque Natural de la Sierra de Cebollera, una muy buena opción para completar la escapada con más rutas y paisajes de montaña.