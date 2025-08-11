La isla conocida como "las Maldivas portuguesas" que se esconde en el sur de Algarve

En el sur de Portugal, a solo dos horas en coche desde la frontera española, existe un rincón que parece sacado de esas imágenes perfectas que aparecen en la pantalla del ordenador cuando está en reposo. Ilha de Armona se esconde frente a Olhão, la encantadora ciudad cubista del Algarve. A este lugar se llega con un paseo en barco de apenas 15 minutos. Desde arriba, la isla es un trazo de arena blanca que aparece y desparece con las mareas, como si el Atlántico decidiera reinventar su paisaje cada día.

En tierra firme, el tiempo parece detenerse. Caminos de arenas, casas bajas pintadas con colores suaves, chiringuitos que huelen a mar y peces que nadan junto a tus tobillos. Incluso hay camaleones tomando el sol. Aquí la vida se vive descalzo, con el móvil en modo avión y el armario reducido a bañadores y sandalias.

Armona no presume de resorts lujosos ni beach clubs con música a todo volumen. Su exclusividad esta en el silencio y poder dormir con la brisa del mar. La oferta de alojamiento se limita a casitas en alquiler y un pequeño camping, lo que mantiene intacta la esencia tranquila del lugar. Además, los bares y tiendecitas están alejados de la playa principal, así que incluso en agosto la serenidad está garantizada.

Antes o después de perderte por la isla, merece la pena recorrer Olhão, un pueblo de pescadores que mantiene el alma más autentica del Algarve. Su calles empedradas, puertas turquesas y mercados con influencia árabe son un espectáculo para la vista. Y si te gustan los detalles arquitectónicos, aquí entenderás por qué la llaman la "Ciudad Cubista": tejados planos, fachadas blancas y un trazado que pide gritos una buena sesión de fotos. Ilha de Armona es el destino perfecto si buscas un paraíso cercano pero con alma exótica. No necesitas cruzar océanos para vivir tu escapada tropical: solo un par de horas, una buena playlist de carretera … y ganas de dejarte llevar.