Impiden a un joven volar a Alicante porque su nombre y fecha de nacimiento coincidían con los de un delincuente

En los aviones y aeropuertos a veces ocurren cosas realmente surrealistas y que nos dejan de piedra, recientemente te contábamos que una aerolínea obligaba a una pasajera a pesarse en la báscula de las maletas antes de subirse al avión. Y ahora los medios británicos han dado a conocer la peculiar y desafortunada historia de este joven.

Kieran Harris, un británico de 21 años, se disponía a viajar a Alicante para disfrutar de sus vacaciones pero un día antes de embarcar recibió un inesperado correo electrónico de la aerolínea mediante el que le comunicaban que no podía subirse al avión.

Tal y como cuenta el diario Mirror, no podía viajar a España porque la compañía aérea tenía constancia de que había protagonizado "un comportamiento perturbador" anteriormente durante un vuelo. En el correo que el joven recibió se le informaba de que tenía en vigor una prohibición de vuelo de 10 años hasta el 15 de marzo de 2031.

Sin embargo, no se trataba de él, sino de un delincuente que tenía su mismo nombre y fecha de nacimiento. EasyJeat, la aerolínea con la que volaba, le habría confundido con un hombre que se llamaba igual que él y que nació el mismo día. La persona en cuestión fue condenado a 12 semanas de prisión por mostrar una actitud violenta en un vuelo de esta empresa hace dos años.

Avión de Easyjet | iStock

Para demostrar que no se trataba de él, Harris tuvo que mostrar su documentación a los empleados, que inmediatamente le pidieron perdón por lo ocurrido: "Estoy pensando en cambiarme el nombre, fue una experiencia frustrante. Estaba destrozado, no podía entenderlo, ya no tenía un asiento en el vuelo y no tenía sentido desplazarme al aeropuerto".

Sin embargo, no es la primera vez que le confunden, pues según contó su madre a Mirror, la Policía Metropolitana de Parkgate, en Cheshire, se presentó meses atrás en su casa al otro Kieran Harris e incluso entraron en su habitación y le hicieron bajar al salón.