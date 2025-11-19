Todos los países con los que España comparte frontera y sus curiosidades

Las fronteras delimitan territorios y definen derechos y obligaciones, como ocurre en los cinco países con los que España comparte límites. Un caso histórico curioso es Couto Mixto, un pequeño territorio entre Galicia y Portugal que durante siglos no perteneció oficialmente a ninguno de los dos países, funcionando como una "zona libre" con privilegios para sus habitantes.

La frontera más larga de España es con Portugal, que se extiende desde el norte, en Galicia, hasta el sur, en Andalucía. Esta frontera es bastante sencilla y fácil de recorrer.

La segunda frontera más larga es con Francia, situada en los Pirineos. Aquí encontramos curiosidades como Llívia, un enclave español completamente rodeado por territorio francés a solo 2 km de la frontera. Otro caso curioso es la Isla de los Faisanes, que pertenece tanto a Francia como a España, la soberanía se alterna cada seis meses gracias a un acuerdo histórico.

España también hace frontera con Andorra, un pequeño país en los Pirineos entre Francia y España. El acceso principal desde España es por Cataluña, más precisamente por Lleida. Esta frontera permite libre circulación para el comercio y el turismo.

Además, España comparte frontera con el Reino Unido, en Gibraltar, situado en la provincia de Cádiz. La frontera terrestre es muy pequeña, de poco más de un kilómetro, y presenta particularidades políticas, ya que Gibraltar es territorio británico.

Finalmente, España tiene fronteras indirectas con Marruecos, a través de Ceuta y Melilla, dos ciudades autónomas situadas en el norte de África. Estas fronteras están más vigiladas, con vallas y controles migratorios estrictos.

Nos hemos ayudado con la información del vídeo de Instagram de @talesdelglobo, que nos ofrece detalles muy interesantes sobre las fronteras españolas.

¿Y tú, sabías todos los países con los que España comparte frontera?