La guía definitiva para ver Roma en 3 días: los imprescindibles que no te puedes perder

David, mejor conocido en redes sociales como @avionesenpapel.blog, es creador de contenido sobre viajes y ha publicado un vídeo con la guía definitiva para cuando viajes a Roma. Guárdala para cuando viajes a esta ciudad tan fantástica y no quieras perderte nada de lo más importante.

Lo primero que recomienda es reservar con antelación todas las entradas, ya que, si no lo haces, podrías quedarte sin acceso a las joyas más importantes de Roma. Entre los lugares que requieren reserva están el Coliseo, cuya entrada incluye el Palatino y el Foro Romano; los Museos Vaticanos y la Capilla Sixtina; y el Panteón. ¡Reserva con tiempo porque se agotan muy rápido!

David también recomienda encarecidamente visitar el barrio de Trastevere, al que describe como "el barrio con más encanto de Roma; no te lo puedes perder, sus calles empedradas y coloridas conservan ese aire tradicional tan especial". Además, comparte una lista de sitios imprescindibles dentro de este barrio: la Basílica de Santa Cecilia, Via dei Salumi, Via della Lungaretta, la Basílica de Santa Maria in Trastevere, la Fuente del Puente Sisto, Via della Scala, entre otros.

En esta zona también se encuentran algunos de los mejores restaurantes para comer o cenar. Incluso recomienda alojarse en Trastevere porque está muy bien conectado con el aeropuerto: tomando el tren FL1, llegarás directamente al barrio en tan solo 25 minutos.

Otros imprescindibles del centro de Roma incluyen la Fontana di Trevi, Plaza de España, Plaza Navona, el Altar de la Patria, y la Plaza del Campidoglio, desde donde podrás disfrutar de una de las mejores vistas del Foro Romano. También sugiere visitar el Castillo Sant’Angelo y recorrer la Via della Conciliazione, que te llevará directamente al Vaticano. Entra gratis a la Basílica de San Pedro y sube a su cúpula para disfrutar de las mejores vistas de Roma.

Cuando visites Roma o hagas una pequeña escapada, ya sabes la ruta que debes seguir para no perderte nada de esta maravillosa ciudad.