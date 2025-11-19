¿Quieres viajar en Navidad? Esta es la semana que más barato te saldrá coger los vuelos

La Navidad ya casi está aquí y son muchas las personas que tienen planificado un viaje o que están organizándolo en estos momentos. Sin embargo, sabemos que viajar en estas fechas puede salir mucho más caro que en el resto del año y tanto el precio de los hoteles como el de los vuelos tiende a subir.

KAYAK, el motor de búsqueda de viajes líder en el mundo, ha lanzado su nuevo informe Travel Check-in: Navidad y Año Nuevo 2025 donde te cuenta cuáles son los destinos más buscados, los que tienen mejor calidad-precio y también algunos datos interesantes como cuál es la mejor semana para reservar vuelos si quieres que te salgan baratos o incluso qué días deben viajar si quieren obtener los mejores precios y ahorrar dinero.

Maleta roja para viajar en Navidad | iStock

Según los datos de KAYAK de 2024, los españoles encontraron los vuelos más económicos a finales de noviembre (aproximadamente con un mes de antelación) para viajes nacionales.

Los vuelos internacionales fueron más baratos de media cuando se reservaron a finales de diciembre. Pero para quienes prefieren no arriesgar, finales de noviembre también ofreció muy buena relación calidad-precio, con tarifas apenas un poco superiores a las mínimas de diciembre.

En resumen, la mejor semana para reservar vuelos internacionales es la del 29 de diciembre (semana 53) pero, para quienes prefieren no arriesgar, la semana del 24 de noviembre (semana 48) también es buena opción, la misma que para vuelos nacionales.