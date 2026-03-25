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Huelga del personal de tierra en varios aeropuertos españoles por Semana Santa: Estas son las fechas clave
A las puertas de Semana Santa, la huelga de handling (personal de asistencia en tierra) en varios aeropuertos españoles amenaza con provocar retrasos y cancelaciones en fechas clave, complicando los viajes de miles de pasajeros.
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Ahora que se acerca la Semana Santa son muchas las personas que tienen previsto coger un avión para hacer un viaje y así aprovechar los festivos. Sin embargo, algunos viajes podrían complicarse debido a la huelga de handling (personal de asistencia en tierra) en varios aeropuertos españoles.
Los paros han sido convocados por sindicatos como CCOO, USO y UGT y los días que se realizarán serán el 28 y 29 de marzo y 2, 3, 4, 5 y 6 de abril. Las compañías de handling a las que va dirigida esta huelga son Groundforce y MENZIES debido a desacuerdos en la aplicación de las tablas salariales y reclaman mejoras salariales.
Algunos aeropuertos afectados son losde Madrid, Barcelona, Palma Mallorca, Málaga, Alicante, Gran Canaria, Tenerife Sur y Tenerife Norte, Fuerteventura, Valencia o Bilbao, entre otros.
Los paros en el grupo MENZIES arrancarán el 28 de marzo desde las 00:00 horas hasta las 23:59 horas y en el grupo Groundforce los paros parciales se realizarán en tres franjas: de 05:00 a 07:00, de 11:00 a 17:00 y de 22:00 a 24:00.
Debido a esta huelga se prevén retrasos significativos y posibles cancelaciones en la facturación, embarque y gestión de equipajes. Por su parte, Aena aconseja verificar el estado del vuelo con la aerolínea antes de desplazarse al aeropuerto.
Cómo podría afectar esta huelga
La huelga del personal de tierra (handling) afecta directamente a todos los procesos que ocurren desde que llegas al aeropuerto hasta que el avión despega. Al ser los encargados de la logística, el impacto suele ser en cadena.
Aquí te detallo los problemas más comunes que podrías enfrentar:
1. Gestión de equipajes
- Retrasos en la facturación: Las colas en los mostradores pueden ser mucho más largas de lo habitual.
- Carga y descarga: Es posible que el avión tenga que esperar en pista porque las maletas no se han cargado a tiempo.
- Extravíos o demora en entrega: Al aterrizar, podrías esperar mucho más tiempo frente a la cinta de equipajes o, en el peor de los casos, que tu maleta no llegue en el mismo vuelo.
2. Operativa de vuelo
- Retrasos en cascada: Un retraso de 30 minutos en la carga de equipaje por la mañana puede convertirse en un retraso de 3 horas para los vuelos de la tarde.
- Cancelaciones: Si el retraso acumulado hace que la tripulación supere sus horas de actividad permitidas, la aerolínea podría verse obligada a cancelar el vuelo.
- Embarque lento: El personal de tierra también gestiona las puertas de embarque y las pasarelas (fingers), por lo que el acceso al avión será más lento.
3. Servicios en pista
- Asistencia a personas con movilidad reducida: Estos servicios suelen verse ralentizados, aunque se mantienen como parte de los servicios mínimos.
- Limpieza y catering: Los tiempos de "limpieza de cabina" y carga de comida pueden verse afectados, retrasando la salida.
Recomendaciones de cara a la huelga
- Viaja solo con maleta de mano: Si no facturas, evitas el mayor riesgo de la huelga (la gestión de equipajes en bodega).
- Haz el check-in online: Lleva tu tarjeta de embarque en el móvil para ir directo al control de seguridad.
- Llega con antelación extra: Aunque tengas todo listo, el caos general en el aeropuerto puede ralentizar incluso el paso por los filtros de seguridad.
- Conserva tus tickets: Si el vuelo se retrasa más de 2 horas, la aerolínea debe darte comida y bebida. Si tienes que comprarla tú, guarda los recibos para reclamar el reembolso.
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