Festival Internacional de Fuegos Artificiales de Malta 2026: fechas, programa y todo sobre el espectáculo que ilumina La Valeta

El MaltaInternational Fireworks Festival 2026 celebra una edición muy especial con motivo de su 25º aniversario, consolidándose como uno de los eventos pirotécnicos más importantes del Mediterráneo. Tendrá lugar del 18 al 30 de abril, con una programación que se repartirá entre algunos de los enclaves más emblemáticos del archipiélago, como el Gran Puerto de La Valeta y la localidad de Nadur, en la isla de Gozo.

Durante casi dos semanas, cerca de 40 equipos pirotécnicos procedentes de Malta y de distintos países competirán y exhibirán su talento en espectáculos que combinan luz, color y sonido. Este año, como novedad, el festival amplía su dimensión internacional con la incorporación de nuevos participantes, entre ellos una compañía canadiense por primera vez, reflejo del creciente interés global por el evento.

Festival Internacional de Fuegos Artificiales de Malta | Visit Malta

Un festival ligado a la tradición maltesa

Los fuegos artificiales forman parte esencial de la cultura de Malta. Están profundamente vinculados a las tradicionales "festas", celebraciones populares en honor a los santos patronos de cada localidad, reconocidas como Patrimonio Cultural Inmaterial por la UNESCO.

En este contexto, el festival no es solo un evento turístico, sino una forma de poner en valor la artesanía pirotécnica local, transmitida de generación en generación y considerada una de las más prestigiosas de Europa.

Festival Internacional de Fuegos Artificiales de Malta | Visit Malta

Programa: música, competición y espectáculo

El Malta International Fireworks Festival combina diferentes formatos para ofrecer una experiencia completa:

Competiciones piromusicales , donde los equipos sincronizan los fuegos con música

, donde los equipos sincronizan los fuegos con música Exhibiciones tradicionales , centradas en técnicas artesanales

, centradas en técnicas artesanales Actuaciones en directo con bandas locales y ambiente festivo

Las noches principales suelen celebrarse en La Valeta, donde el entorno histórico del Gran Puerto crea un escenario único, con los fuegos reflejándose sobre el mar y las murallas iluminadas.

La gran final en La Valeta

El momento más esperado llegará el 30 de abril, con la gran traca final en el Gran Puerto de La Valeta, que pondrá el broche de oro a esta edición conmemorativa.

Se espera una afluencia masiva de visitantes, ya que el aniversario refuerza el atractivo del festival y lo posiciona como uno de los grandes eventos primaverales de Europa.