Las 15 playas más bonitas de España para visitar este verano 2026

España cuenta con más de 8.000 kilómetros de costa y algunas de las playas más espectaculares de Europa. Aguas cristalinas, calas escondidas, paisajes vírgenes y extensos arenales convierten al país en uno de los destinos favoritos para las vacaciones estivales.

Si estás buscando inspiración para tu próxima escapada, estas son algunas de las playas más bonitas de España que merece la pena visitar este verano.

1. Playa de Ses Illetes (Formentera)

Ses Illetes, Formentera | iStock

Considerada una de las mejores playas del mundo, Ses Illetes destaca por sus aguas turquesas y su arena blanca. Su paisaje recuerda al Caribe y es uno de los lugares más fotografiados de las Islas Baleares.

2. Playa de Rodas (Islas Cíes, Galicia)

Playa de Rodas, Islas Cíes | iStock

Ubicada en el Parque Nacional Marítimo-Terrestre de las Islas Atlánticas, esta playa ha sido reconocida en numerosas ocasiones como una de las más bellas del planeta. Su entorno natural y sus aguas cristalinas la convierten en un auténtico paraíso.

3. Cala Macarella (Menorca)

Cala Macarella, en Menorca | Civitatis

Rodeada de pinares y acantilados, Cala Macarella es una de las postales más icónicas de Menorca. Sus aguas transparentes y su entorno protegido la convierten en una parada imprescindible.

4. Playa de Bolonia (Cádiz)

Playa de Bolonia, en Cádiz | iStock

Naturaleza, historia y mar se unen en esta playa gaditana. Además de su impresionante duna natural, los visitantes pueden descubrir las ruinas romanas de Baelo Claudia.

5. Playa de los Genoveses (Almería)

Playa de los Genoveses, en Almería | iStock

Situada en pleno Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar, esta playa conserva un aspecto prácticamente virgen. Su arena dorada y la ausencia de construcciones la convierten en una de las más especiales del Mediterráneo.

6. Cala Comte (Ibiza)

Famosa por sus espectaculares puestas de sol, Cala Comte ofrece aguas cristalinas de diferentes tonalidades de azul y vistas privilegiadas sobre varios islotes.

7. Playa de Cofete (Fuerteventura)

Playa de Cofete, en Fuerteventura | iStock

Salvaje, extensa y prácticamente intacta, Cofete es uno de los paisajes más impresionantes de Canarias. Sus más de 12 kilómetros de arena están rodeados por las montañas del Parque Natural de Jandía.

8. Playa de Gulpiyuri (Asturias)

Playa de Gulpiyuri, en Asturias | iStock

Es una de las playas más curiosas de España. Situada tierra adentro y declarada Monumento Natural, esta pequeña joya asturiana sorprende por su singular formación geológica.

9. Cala Sa Boadella (Lloret de Mar, Girona)

Cala Sa Boadella, Costa Brava, Lloret de Mar | Foto de iStock

Alejada del turismo masivo, esta cala de la Costa Brava destaca por sus aguas transparentes y su entorno natural rodeado de vegetación mediterránea.

10. Playa de las Catedrales (Lugo)

Playa de las Catedrales de Lugo, en Galicia | Pixabay

Sus impresionantes arcos y formaciones rocosas esculpidas por el mar la han convertido en uno de los lugares más visitados de Galicia. La mejor experiencia se disfruta durante la bajamar.

11. Playa de Muro (Mallorca)

Iberostar Playa del Muro Village | Iberostar

Con varios kilómetros de arena blanca y aguas poco profundas, es una de las mejores playas para familias y una de las más valoradas de Baleares.

12. Cala Granadella (Jávea, Alicante)

Cala de la Granadella | iStock

Pequeña, acogedora y rodeada de naturaleza, esta cala alicantina es uno de los mejores lugares de España para practicar snorkel y kayak.

13. Playa de Oyambre (Cantabria)

Playa de Oyambre, en Cantabria | iStock

Ubicada junto al Parque Natural de Oyambre, combina mar, dunas y praderas verdes en un paisaje típico del norte de España.

14. Playa de Papagayo (Lanzarote)

Playa papagayo, Canarias | iStock

Las calas de Papagayo destacan por el contraste entre las aguas turquesas y el paisaje volcánico característico de la isla. Son uno de los rincones más espectaculares de Canarias.

15. Cala del Moraig (Alicante)

Playa del Moraig (Alicante) | iStock

Escondida entre acantilados en el municipio de El Poble Nou de Benitatxell, esta cala sorprende por la transparencia de sus aguas y las cuevas marinas que la rodean.