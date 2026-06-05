5 curiosidades de la Feria del Libro de Madrid que quizás no conocías

La Feria del Libro de Madrid es una de las citas culturales más esperadas del año. Durante varias semanas, el Parque de El Retiro se convierte en el epicentro de la literatura, reuniendo a escritores, editoriales, librerías y lectores de todas las edades. Sin embargo, su historia guarda algunos datos sorprendentes que ayudan a entender cómo ha evolucionado hasta convertirse en el gran evento que conocemos hoy.

Feria del Libro de Madrid | iStock

1. La primera Feria del Libro fue en 1933

Aunque hoy resulta imposible imaginar la Feria fuera del emblemático parque madrileño, la primera edición tuvo lugar en 1933 en el Paseo de Recoletos. No sería hasta varias décadas después cuando el evento encontraría su ubicación definitiva en El Retiro.

2. Su inauguración coincidió con el Día del Libro

La primera Feria del Libro se inauguró el 23 de abril, una fecha muy especial para el mundo de la literatura. Ese día se celebra el Día Internacional del Libro, una conmemoración vinculada a las muertes de dos de los escritores más influyentes de la historia: Miguel de Cervantes y William Shakespeare.

3. La Guerra Civil interrumpió su celebración

Aunque la Feria del Libro pasó a tener carácter oficial en 1936, el estallido de la Guerra Civil española obligó a suspender el evento durante varios años. No fue hasta 1944 cuando volvió a celebrarse, retomando así una tradición cultural que continúa vigente más de ocho décadas después.

4. No siempre se ha celebrado en Madrid

Pese a llevar el nombre de la capital, hubo años en los que la Feria del Libro se organizó en otras ciudades españolas. Barcelona acogió el evento en 1946 y 1952, mientras que Sevilla fue sede en 1948. Una etapa menos conocida de la historia de esta cita literaria.

5. El traslado a El Retiro se produjo en 1967

La mudanza definitiva desde el Paseo de Recoletos al Parque de El Retiro tuvo lugar en 1967. Desde entonces, este espacio se ha convertido en el escenario habitual de la Feria, ofreciendo un entorno único para disfrutar de la literatura al aire libre.

Un evento imprescindible para los amantes de la lectura

Más de 90 años después de su primera edición, la Feria del Libro de Madrid sigue siendo uno de los grandes acontecimientos culturales de España. Su capacidad para reunir a lectores y autores, junto con una historia repleta de anécdotas y transformaciones, la convierten en una cita imprescindible para quienes disfrutan de los libros y de la cultura en todas sus formas.