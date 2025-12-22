Los 3 pueblos de León donde ha tocado El Gordo de la Lotería de Navidad 2025

Cada 22 de diciembre está marcado por el sorteo de la Lotería de Navidad y este año el número agraciado con El Gordo ha sido el 79.432, que ha caído en su mayor parte en León, en concreto, en los pueblos de La Bañeza, Villablino y Pola de Gordón.

Pero... ¿Qué sabemos de estos pueblos leoneses? Te contamos todo lo que tienes que saber si quieres ir a visitarlos el próximo año.

La Bañeza

Situada en el sur de la provincia de León, La Bañeza es un importante núcleo comercial y de servicios de la comarca. Es especialmente conocida por su Carnaval, declarado Fiesta de Interés Turístico Nacional, uno de los más animados de Castilla y León. También destaca por su gastronomía, con productos como las alubias, los embutidos y el chocolate. Su carácter es abierto y urbano, con una vida cultural activa durante todo el año.

Villablino

Villablino es la capital de la comarca de Laciana, al noroeste de León, en un entorno natural privilegiado. Históricamente ligada a la minería del carbón, su identidad está muy marcada por la cultura obrera y minera. Hoy combina ese legado industrial con el valor ecológico del valle, declarado Reserva de la Biosfera por la UNESCO. Es un lugar tranquilo, rodeado de montañas, muy atractivo para el turismo rural y de naturaleza.

La Pola de Gordón

La Pola de Gordón se encuentra en el Valle del Bernesga, al norte de la ciudad de León. Tradicionalmente ha sido un punto estratégico de paso y también tuvo actividad minera. Actualmente destaca por su entorno montañoso, ideal para senderismo y actividades al aire libre. Mantiene un fuerte sentimiento comunitario y conserva tradiciones rurales muy vivas.