El pueblo de Alicante que tiene la Cabalgata de Reyes Magos más antigua del mundo

La ciudad de Alcoy (Alicante) se prepara un año más para vivir uno de los eventos navideños más esperados y emblemáticos de España: su Cabalgata de Reyes Magos, considerada la más antigua del mundo, con origen documentado en 1866.

Su celebración se viene realizando de forma continuada desde 1885, aunque sus antecedentes documentales se remontan al año 1866. Es, sin lugar a dudas, una de las Cabalgatas de Reyes Magos más antiguas de España y, posiblemente, en el mundo. En noviembre de 2001, la Cabalgata de Reyes Magos de Alcoy mereció la declaración de Fiesta de Interés Turístico Nacional.

Cada 5 de enero, las calles de Alcoy se transforman en un escenario único donde tradición, historia y emoción se dan la mano. Uno de los momentos más icónicos es la aparición de los pajes reales, que suben por las fachadas de las casas con largas escaleras para entregar los regalos a los niños, una imagen que convierte la cabalgata alcoyana en un espectáculo irrepetible.

La llegada de Melchor, Gaspar y Baltasar a lomos de camellos, acompañados por antorchas, música y una cuidada ambientación histórica, refuerza el carácter solemne y mágico de una celebración que se mantiene fiel a sus orígenes. A diferencia de otras cabalgatas más modernas, la de Alcoy apuesta por una puesta en escena clásica, sin grandes carrozas, pero cargada de simbolismo.

Actualmente, de su organización se ocupa la Concejalía de Fiestas del Ayuntamiento de Alcoy, en colaboración de la Asociación de San Jorge. En la Cabalgata participan más de mil alcoyanos y alcoyanas: pajes y antorcheros, servidores y escoltas; carros engalanados y carrozas; las bandas de música locales y los grupos de danzas 'Carrascal' y 'Sant Jordi'. Todos conocen su papel y aúnan su esfuerzo para dar calor y brillantez a la visita de Melchor, Gaspar y Baltasar, que avanzan con suntuosidad sobre elegantes camellos.

Durante los días previos, la ciudad vive otros actos tradicionales como Les Pastoretes o L'Embaixada, que completan una programación navideña profundamente arraigada en la identidad local y que atrae cada año a miles de visitantes.

Con esta cabalgata, Alcoy no solo celebra la llegada de los Reyes Magos, sino que preserva una de las tradiciones más antiguas y emocionantes de la Navidad en España, convirtiéndose en un referente cultural y festivo a nivel internacional.

Comienza a las 18:00 horas desde la zona alta de la población, al principio de la avenida Elx y recorre las calles de El Camí, Sant Nicolau y la Plaça d'Espanya donde efectúa un paréntesis en el recorrido para llevar a cabo la Adoración. Una vez finalizada, pasadas las ocho de la tarde, y tras el castillo de fuegos artificiales, la comitiva sigue su recorrido a través de Sant Llorenç, y finaliza alrededor de las 22:00 horas al final de la avenida del País Valencià.