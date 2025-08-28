El pueblo de Málaga con casas blancas y que tiene un puente colgante sobre un río

Los pueblos de Málaga siempre han destacado por su encanto y sus paisajes de ensueño. Cada uno ofrece rincones que no te hubieras imaginado y tradiciones que se mantienen vivas a lo largo del tiempo. Pero Canillas de Aceituno, situado en la Sierra de Tejeda, brilla con luz propia: su arquitectura blanca, sus calles curvas y sus miradores lo convierten en un destino ideal para quienes buscan combinar cultura, historia y entornos de gran belleza.

Formando parte de la red de Pueblos Mágicos de España, este municipio permite disfrutar de la historia que deja su pasado musulmán, romano y fenicio mientras se contemplan vistas panorámicas de la Axarquía desde enclaves como los miradores de Blas Infante y de la Virgen.

Los amantes del aire libre y el senderismo tienen aquí su paraíso: la ruta del Saltillo, con su puente colgante sobre el río Almanchares, ofrece emoción y panoramas inolvidables; la cueva de la Fájara y el nacimiento del río Bermuza permiten descubrir formaciones geológicas únicas y cascadas que embellecen el lugar, donde la fauna y flora local prosperan en un entorno prácticamente virgen. Además, los recorridos conectan otros pequeños pueblos y parajes de la sierra, mostrando la Axarquía más auténtica y tranquila.

Para quienes buscan saborear la tradición, la gastronomía local no decepciona: chivo lechal, morcilla y tortas de aceite condensan el espíritu culinario del pueblo, mientras que los bares te invitan a disfrutar de platos caseros y productos de proximidad.

Canillas de Aceituno es mucho más que un pueblo blanco: es un viaje completo de historia, paisaje y sabor. Para quienes desean desconectar, explorar rincones inesperados y empaparse de la esencia de Málaga, este destino es imprescindible.