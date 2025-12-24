Las 5 cabalgatas de Reyes Magos más espectaculares de España

Cada 5 de enero, la ilusión recorre las calles de España con la llegada de los Reyes Magos y sus acompañantes. Las cabalgatas llenan de luz, música y emoción a grandes y pequeños, entre las más esperadas destaca la cabalgata de Reyes de Madrid, que en 2026 rendirá homenaje a los maestros. A continuación, te contamos cuáles son las cinco cabalgatas más especiales del país.

Madrid

La cabalgata de Reyes de Madrid es una de las más grandes y mediáticas de España. Recorre el Paseo de la Castellana con carrozas de gran formato, espectáculos de luz, música en directo y coreografías cuidadosamente diseñadas. Cada año presenta una temática diferente y una producción de alto nivel, lo que la convierte no solo en una tradición navideña, sino en un auténtico evento cultural de primer orden. El inicio de desfile será a las 18:00 horas.

Barcelona

La cabalgata de Reyes de Barcelona destaca por su creatividad y su fuerte carga simbólica. Sus Majestades llegan tradicionalmente por mar al Port Vell, desde donde comienza un recorrido lleno de magia que atraviesa la ciudad. Personajes fantásticos, carrozas de gran valor artístico y una cuidada narrativa visual convierten el desfile en un auténtico espectáculo teatral. Es una de las cabalgatas más antiguas de España y logra fusionar la tradición con la imaginación, la innovación y el arte, sorprendiendo cada año tanto a niños como a adultos. Sus Majestades llegan por mar a las 16:30 horas al Portal de la Pau, y a las 18:00 horas empezará la cabalgata.

Sevilla

La cabalgata de Sevilla es famosa por ser una de las más largas y multitudinarias del país. Cuenta con más de 30 carrozas, miles de kilos de caramelos y un recorrido que atraviesa numerosos barrios, permitiendo que gran parte de la ciudad disfrute del evento. Su carácter popular y participativo, unido a la emoción que genera entre los más pequeños, la ha consolidado como una de las cabalgatas más queridas por las familias.

Málaga

Málaga ofrece una cabalgata espectacular junto al mar, marcada por su gran número de carrozas y su inconfundible colorido. La música y el ambiente festivo acompañan todo el recorrido, impulsado en gran parte por asociaciones y colectivos locales. Además, el clima suave de la ciudad en enero permite disfrutar del desfile de manera cómoda, convirtiéndolo en una experiencia muy agradable para el público. Comenzará a las 18:00 horas y finalizará cerca de las 21:00 horas.

Bilbao

La cabalgata de Reyes de Bilbao es una de las más emblemáticas del norte de España gracias a su arraigada tradición y a la gran implicación de la ciudadanía. El desfile recorre el centro de la ciudad y reúne a miles de personas en un ambiente familiar y festivo. Su puesta en escena combina elementos clásicos con propuestas contemporáneas, lo que la convierte en una celebración dinámica, cercana y atractiva para todas las edades. El inicio de desfile será a las 18:00 horas desde Gran Vía, a la altura de María Díaz de Haro.