¿Sabes por qué en Francia hay muchas fuentes Wallace? Te contamos su historia

Dicen que de curiosidades está lleno el mundo, y no lo dudamos. Por ello, hoy nos trasladamos hasta Francia para hablar de uno de sus monumentos más peculiares. Y es que, todo aquel que haya tenido la oportunidad de visitar esta bonita ciudad seguro ha visto muchas fuentes Wallace. La peculiaridad de esta construcción es que son cuatro mujeres, conocidas también como cariátides, que alzan sus brazos para sostener una cúpula sobre sus cabezas. Pero, esta curiosa obra tiene una gran historia detrás. ¡Te la contamos!

Las fuentes Wallace son muy comunes en Francia, especialmente en París, por una combinación de filantropía, urbanismo y salud pública. Después de la Guerra Franco-Prusiana y de la Comuna de París, el país estaba viviendo su peor momento. De hecho, muchos ciudadanos no tenían acceso a agua potable. Una situación muy compleja que puso en peligro la vida de muchas personas. Fue entonces cuando el británico Richard Wallace, un filántropo que vivía en París, decidió tomar cartas en el asunto.

Historia

Fuente Wallace | Imagen de Albert Bridge, licencia: CC BY-SA 2.0, en Wikimedia Commons

El británico era un gran apasionado del arte. De hecho, guardaba una gran colección. Por ello, y teniendo en cuenta la situación que atravesaba Francia, decidió donar fuentes para todos. No importaba si eran ricos o pobres los beneficiados, el objetivo era que a nadie le faltase el consumo de este recurso primario para la vida. De esta manera, Wallace financió la fabricación y la instalación de muchas fuentes por la capital francesa. Una labor para la que contó con Charles-Auguste Lebourg, el diseñador.

Pero, hubo condiciones. Wallace dejó claro que las fuentes serían gratuitas, para todos. Pues, no habría ningún tipo de discriminación social. Asimismo, tendrían que ser resistentes, grandes para que sean vistas con facilidad, estéticas y hechas de un material que no fuese muy costoso. Pues, así habría más dinero para construir más fuentes.

El hierro fundido y el color verde se convirtieron en el símbolo urbano de París. Una obra completamente exitosa que mejoró la higiene y la salud pública. Así pues, se crearon tres tamaños, presentando el más grande una altura de 2,71 metros y más de 600 kilogramos de peso.

Respecto a las figuras femeninas que dan forma a esta obra, las cuatro cariátides, se dice que cada una representa cuatro virtudes. De esta manera, se muestra la representación de la Bondad, la Simplicidad, la Caridad y la Sobriedad. Mujeres que sostienen un tejado, pero además están cargadas de significado simbólico y social. En pleno 2025, se pueden encontrar estas fuentes de diversos colores.

Un éxito internacional

Detalle de Fuente Wallace | Imagen de Albert Bridge, licencia CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons

Actualmente, se ha estipulado que existen más de 100 fuentes Wallace, solamente contando con París. Asimismo, siguen funcionando y proporcionando agua a todo aquel que la necesite. Lyon, Burdeos, Marsella y Toulouse son otras de las ciudades francesas que cuentan con estas fuentes. Pero, si salimos de Francia, también las podemos ver en países como Reino Unido, Bélgica, Suiza, Italia, Portugal e, incluso, España. Y es que, aunque pueden pasar desapercibidas, las podemos encontrar en Barcelona (Cataluña), San Sebastián (País Vasco) y Ferrol (Galicia).