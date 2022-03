Fallas de Valencia 2022: Conciertos, verbenas, discomóviles y orquestas que habrá en la semana grande

Desde finales del mes de febrero la ciudad de Valencia está celebrando las Fallas 2022. Sin embargo, como ya todos sabrán, la semana grande es del 15 al 29 de marzo. Hace unos días os traíamos el tiempo que iba a hacer en estos días tan importantes para los valencianos, pues desafortunadamente la mascletá del lunes 7 de marzo tuvo que suspenderse por lluvia.

Aunque la plantà de las Fallas de Valencia, así como la cremà, las mascletàs y otros muchos acontecimientos son algunas de las cosas más importantes. Las Fallas de Valencia también albergan multitud de conciertos, verbenas, discomóviles y orquestas en sus días grandes. Desde la web Valencia Bonita han querido hacer una recopilación de todas las que habrá desde el 15 de marzo al 19 de marzo.

Mascletá de las Fallas de Valencia 2021 | Gtres

Todas ellas son gratuitas y en horario nocturno, normalmente desde las 22:00 horas hasta las 04:00 de la mañana.

Martes 15 de marzo

- Gran festival el 15 de marzo en la Fall Linterna – Na Robella (plaza Ciudad de Brujas de Valencia).

- En Plaza del Correo Viejo junto a la Plaza del Negrito, en la Falla del Negrito, "Verbena del Negrito" desde las 11:00 a las 04:00 horas. Tardeo en verbena Negrito de 16:00 a 22:00 horas. Desde las 22:00 horas "Tributo Héroes del Silencio". A las 00:00 horas, plantà Negrito con "Aka Bicho & Friends" (discomóvil).

- En Carpa On Fira de la Falla San Miguel (plaza Tarvernes de la Valldigna, en Valencia capital, junto a la plaza del Tossal del Barrio del Carmen), Tributo Pop Rock 80´s a las 22:00 horas y discomóvil desde las 00:00 horas.

- Orquesta Montecarlo en Falla la Nova de Benicalap (Valencia).

- Orquesta Euforia en la Falla Marqués de Montortal – Berni i Català (Valencia) desde las 23:30 horas.

- En la Falla Polo y Peirolon – Ciutat de Mula, La Gran Nit Jove» Tecno Fallas 2022 by Dj Rafa Siles (detrás colegio Guadalaviar, en zona Aragón de Valencia).

- Sesión nocturna, Orquesta La Pato en Falla Enginyer Josep Sirera – Pio IX (casal en carrer de l’Enginyer José Sirera, 32, Valencia).

- Sesión nocturna desde las 23:59 horas, en Falla Sants Just i Pastor – Serreria (casal en carrer de la Serradora, 59, Valencia).

- El grupo IV CUATRO, un grupo de versiones intensas y divertidas de pop y rock español de los años 80 y 90, actúa el 15 de marzo a las 22:00 horas en Falla San Miguel de Valencia (con casal fallero en la plaza de Vicente Iborra nº 3).

- Orquesta Nexus actúa en Falla Naquera Lauri Volpi (en Godella, Carrer de Lauri Volpi).

- Orquesta Vértigo desde las 23:00 horas en Falla General Pando – Serrano Flores (calle Pintor Ricardo Verde, 14, Valencia).

- Discomóvil en la Falla José Benlliure – Vicente Guillot (El Tío Bola) con los dj´s Ruler Music y Dj Marius. En horario de 00:00 a 04:00 horas.

Miércoles 16 de marzo

- Gran festival el 16 de marzo en la Fall Linterna – Na Robella (plaza Ciudad de Brujas de Valencia).

- Orquesta La Bestia el miércoles 16 de marzo en Falla Av. Burjassot – J. Ballester i Reus (Valencia).

- En Plaza del Correo Viejo junto a la Plaza del Negrito, en la Falla del Negrito, "Verbena del Negrito" desde las 11:00 a las 04:00 horas. Tardeo en verbena Negrito de 16:00 a 22:00 horas. "Remember Negrito" con Kike Jaén & Peter Baker desde las 22:00 horas.

- En Carpa On Fira de la Falla San Miguel (plaza Tarvernes de la Valldigna, en Valencia capital, junto a la plaza del Tossal del Barrio del Carmen), Orquesta la Pato desde las 22:00 horas.

- Orquesta 7Crashers en Falla Maestro Arambuñ Sanz de Valencia desde las 23:30n horas.

- Orquesta Euforia en la Falla Manuel Melià i Fuster-Carlos Cortina (Valencia) desde las 23:30 horas.

- Orquesta Scream en Falla El Colp (población de Vilamarxant).

- Orquesta Montecarlo en Falla Creu Coberta (Valencia).

- Orquesta Twister en Falla Llibertat – Teodoro Llorente (en la población de Burjassot).

- En la Falla El Picaor (de la población de Benaguasil), discomóvil by Ángel Alonso.

- En la Falla Carrer de Llíria (de la población de Benaguasil), macrodiscomóvil by Dj Molly.

- En Falla Sur Rubén Vela – Av. Dr. Waksman, fiesta Pachanga Love Dance On Tour. Habrá animación, regalos y sorpresas By "El Gusano".

- En la Falla Polo y Peirolon – Ciutat de Mula, Fiesta "The Apache On Tour". Habrá música comercial para todos los públicos (detrás colegio Guadalaviar, en zona Aragón de Valencia).

- En Falla Acacias-Picayo (en el barrio de Benicalap, Valencia), Fiesta Moar, By Dj Fercho. Habrá barras primeras marcas, precios populares.

- En Falla Sant Vicent – Marvà (con casal en carrer Salvador Sastre de Valencia, junto a plaza España), discomóvil remember 80´s y 90´s el 16 de marzo desde las 23:59 horas.

- En Falla Doctor Marañón – Maestro Palau de Mislata, actuación de la orquesta TOKYO BAND (se trata de una orquesta joven con varios de los mejores cantantes y músicos de la Comunitat Valenciana).

- Orquesta People Band en Falla Benicadell San Roque (con casal en carrer del Ceramista Mateu, 13, Valencia).

- Orquesta la Metro en Falla Pouet (Burjassot, con casal en plaça del Pouet).

- Orquesta Modena en Falla Montortal.

- Sesión nocturna, Orquesta La Pato en Falla San Miguel – Plaza Vicente Iborra (en plaça Vicent Iborra, El Carme, Valencia).

- Remember con José Coll en Falla Micer Rabasa – Poeta Maragall (calle Matheu i Sanz, 30). Será tardeo de 16:00 a 21:00 horas.

- En sesión nocturna, remember con José Coll en Falla Dr. Álvaro López – San Juan De Dios (casal en Pl. del Músic Moreno Gans, 1, Valencia).

- En sesión tardeo, dj Vicente Buitrón en Falla Els Generals (casal ubicado en carrer del General Llorens, 4, Valencia).

- En sesión nocturna, dj Vicente Buitrón en Falla Barri de la Llum (con casal en Jardín Alquería Nova, 5, Xirivella).

- En Falla Obispo Amigó Cuenca (con casal en carrer de Sant Josep de Calassanç, 6, Valencia, y fiesta en plaza Obispo Amigó Cuenca, Zona Abastos), macrodiscomóvil a las 23:30 horas.

- Orquesta Montecarlo en Falla Manuel Arnau – Cruz Cubierta (con casal en carrer de Tomás de Villarroya, N. 8, Valencia).

- El grupo IV CUATRO, un grupo de versiones intensas y divertidas de pop y rock español de los años 80 y 90, actúa a las 23:50 horas en la Falla del Mercat de Jesús de Valencia.

- Falla Sants Just i Pastor – Serreria (casal en carrer de la Serradora, 59, Valencia), gran remember con Raúl Platero.

- Señor Aliaga desde las 23:00 horas en Falla General Pando Serrano Flores (calle Pintor Ricardo Verde, 14, Valencia).

- Sesión nocturna, Sonakaxs Rumba + Dj Simonet en Falla Passeig Tavernes de la Valldigna (casal en carrer Nou 32, en Tavernes de Valldigna).

- Orquesta Nexus actúa en Falla Nuevo Picanya-Nicolau Primitiu (en calle Nicolau Primitiu, en el barrio de Patraix, Valencia).

- Orquesta Vértigo en Falla Carteros – Litógrafo Pascual y Abad (c/ Rigoberto Soler, s/n, Valencia).

- Plan B Falles Festival 2022 en la plaza de Sant Sebastià (Falla Borrull-Socors).

- Discomóvil en Falla Ana Sanchis (población de Alzira).

- Discomóvil en Falla El Parc Sant Roc (población de Silla).

- Orquesta Grupo Top Zero en la Falla Blocs Platja (carrer de Montant, nº17, Valencia).

- Salsa y Bachata en la calle Poeta Altet desde las 23:30 horas. Organiza la Falla Poeta Altet – Benicarló.

- Discomóvil (de 00:00 a 04:00 horas) en la Falla Montesa – Dr. Marañón de Valencia con los dj´s Ruler Music y Dj Marius.

- Discomóvil en la Falla El TRO (Massamagrell) con DJ Miguel Serrano en cabina. En horario de 00:00 a 04:00 horas.

- Falla Jesús – San Francisco de Borja (con casal en calle Marqués de Zenete nº 7 de la ciudad de Valencia), discomóvil nocturna.

- Orquesta Grupo la Tribu en Falla Jeronima Gales – Litógrafo Pascual i Abad (con casal en C. del Músic Penella, 10, Valencia).

- Grupo Orquesta Cougar en Falla la Marina (plaza La Marina, Puerto de Sagunto).

Jueves 17 de marzo

- Gran festival en la Fall Linterna – Na Robella (plaza Ciudad de Brujas de Valencia).

- Orquesta Black Band en Falla Poble d´Alginet (en la población de Alginet).

- Orquesta La Bestia en Falla la Dula (población de Tavernes de la Valldigna).

- En Plaza del Correo Viejo junto a la Plaza del Negrito, en la Falla del Negrito, "Verbena del Negrito" desde las 11:00 a las 04:00 horas. Tardeo en verbena Negrito de 16:00 a 22:00 horas. Desde las 22:00 horas, Perdido en concierto. A las 00:00 horas, fiesta retro con "Dúo Santiamón".

- En Carpa On Fira de la Falla San Miguel (plaza Tarvernes de la Valldigna, en Valencia capital, junto a la plaza del Tossal del Barrio del Carmen), "Masclet Festival" discomóvil con "Aka Bicho & Friends" & "Peter Baker".

- Discomóvil en Falla Ana Sanchis (población de Alzira).

- Discomóvil en Falla Blocs Platja (Valencia).

- Orquesta 7Crashers en Falla Barrio de la Luz (Xirivella) desde las 23:30 horas.

- En Falla Acacias – Picayo de Valencia, Orquesta Vulkano Show.

- Orquesta Euforia en Falla Lliberta – Teodoro Llorente (población de Burjassot) desde las 23:30 horas.

- Orquesta Scream en Falla Industria (Valencia).

- Orquesta Montecarlo en Falla la Nova d´Orriols (Valencia).

- Orquesta Twister en Falla El Colp (en la población de Vilamarxant).

- En Falla Polo y Peirolon – Ciutat de Mula (Valencia capital, detrás colegio Guadalaviar en zona Aragón),

- Fiesta Happy Flowers. Para todos los públicos.

- En Falla Sur Rubén Vela – Av. Dr. Waksman (Valencia), macrodiscomóvil "The Apache On Tour". Música comercial, para todos los públicos.

- En Falla El Picaor (de la población de Benaguasil), espectáculo Hipnosis, By Salva Vera + Guateque, y además gran discomóvil by Dj Molly.

- En Falla Creu i Mislata (con casal en carrer del Doctor Peset, 29, Mislata), actuación de la orquesta TOKYO BAND (se trata de una orquesta joven con varios de los mejores cantantes y músicos de la Comunitat Valenciana).

- En Falla Sant Vicent – Marvà (con casal en carrer Salvador Sastre de Valencia, junto a plaza España), discomóvil cowboy desde las 23:59 horas.

- Orquesta People Band en Falla La Eliana Cid (con paseo en Dr. José Mir Pallardo, Valencia).

- Orquesta la Metro en Falla P. Cabanes – Juan XIII (con casal en carrer de Pere Cabanes, 104, Valencia).

- Orquesta Modena en Falla Barrio Beteró (con casal en carrer de Manuela Estellés, 87, Valencia).

- En sesión nocturna, Orquesta La Pato en Falla Sierra Martes Miguel Servet (con casal en carrer de Clarachet, 6, Valencia).

- En Falla Obispo Amigó Cuenca (con casal en carrer de Sant Josep de Calassanç, 6, Valencia, y fiesta en plaza Obispo Amigó Cuenca, Zona Abastos), Orquesta la Máxima el 17 de marzo a las 23:30 horas.

- En sesión nocturna, remember con José Coll en Falla El Mercat (calle Valencia, en la población de L´Eliana).

- Orquesta Vértigo en Falla Els Generals (carrer del General Llorens, 4, Valencia).

- Plan B Falles Festival 2022 en la plaza de Sant Sebastià (Falla Borrull-Socors).

- En horario de 23:59 a 04:00 horas, Macro Track On tour S.O.S. (con dance show, regalos, lanzallamas, confeti, disfraces, globos, etc), en Falla Just Vilar-Mercat del Cabanyal (con casal en carrer de Francesc Baldomar, 84, Valencia).

- En sesión nocturna, dj Vicente Buitrón en Falla Ceramista Ros – José Mª Mortes Lerma (con casal en carrer del Ceramista Ros, 17, Valencia).

- Orquesta Grupo Top Zero en Falla Antiga Muralla (en la población de Puçol, Valencia).

- Remember de Fallas con Víctor Pérez y Vicente Ferrer en Falla Manises (Carrer Masia de la Cova, 61, Manises).

- Discomóvil en la Falla Obispo Jaime Pérez – Luis Oliag (carrer de Lluís Oliag, Valencia) con los dj´s Ruler Music y Dj Marius. En horario de 00:00 a 04:00 horas.

- Discomóvil (de 00:00 a 04:00 horas) en la Falla Montesa – Dr. Marañón de Valencia con dj Manuel Serrano.

- Falla Pintor Stolz Burgos (en calle Burgos con metro 24 h Av. Del Cid de la ciudad de Valencia), Remember Retro Wave 80´s y 90´s desde las 23:00 horas.

- Falla Jesús – San Francisco de Borja (con casal en calle Marqués de Zenete nº 7 de la ciudad de Valencia), discomóvil nocturna.

- Sesión nocturna, Fiesta Loca Urban en Falla Passeig Tavernes de la Valldigna (casal en carrer Nou 32, en Tavernes de Valldigna).

- Tributo Sangre Española en la Falla Plaza de la Tenda (con casal en calle de Bernardo Prieto, 13, Valencia).

- Grupo Orquesta Cougar en Falla la Victoria (plaza la Picasso, Puerto de Sagunto).

Viernes 18 de marzo

- En la Falla Avenida Valladolid – Ingeniero Vicente Pichó, remember por la noche. 1er artista confirmado: Ismael Lora.

- Gran festival en la Fall Linterna – Na Robella (plaza Ciudad de Brujas de Valencia).

- Orquesta La Bestia en Falla Plaza Lepanto (población de Benetússer).

- Orquesta Black Band en Falla El Barriet (en la población de Tavernes Blanques).

- En Plaza del Correo Viejo junto a la Plaza del Negrito, en la Falla del Negrito, "Verbena del Negrito" desde las 11:00 a las 04:00 horas. Tardeo en verbena Negrito de 16:00 a 22:00 horas. Nit del Foc Negrito con "Aka Bicho & Friends" (discomóvil).

- En Carpa On Fira de la Falla San Miguel (plaza Tarvernes de la Valldigna, en Valencia capital, junto a la plaza del Tossal del Barrio del Carmen), Traca Final con Raymón & José Nacho (discomóvil).

- Orquesta 7Crashers en Falla el Cudol-Montortal de Valencia desde las 23:30 horas.

- Orquesta Scream en Falla Llibertat – Teodoro Llorente (población de Burjassot).

- Orquesta Euforia en Falla Jerónima Gales (Valencia) desde las 00:00 horas.

- Orquesta Montecarlo en Falla San Marcelino (Valencia).

- Orquesta Twister en Falla Pio XI – Fontanares (Valencia).

- En Falla Mestre Valls – Marí Albesa (en carrer del Mestre Valls, 12, Valencia), espectacular discomóvil desde las 23:00 horas.

- Discomóvil en Falla Avd. de Germanies (población de Carcaixent).

- Discomóvil en Falla Pi i Margall – Arturo Cervellera (población de Burjassot).

- En Falla El Picaor (en la población de Benaguasil), gran discomóvil Simply The BEST. Contará con animación, regalos y sorpresas by «El Gusano».

- En Falla Carrer de Llíria (en la población de Benaguasil), Nit de Remember con la actuación de Miguel Serna.

- En Falla Sur Rubén Vela – Av. Dr. Waksman (ciudad de Valencia), la Gran Verbena By Dj Molly. Para todos los públicos.

- En Falla Acacias-Picayo (en el barrio de Benicalap, Valencia), Gran Discomóvil de la Nit Del Foc.

- En Falla Polo y Peirolon – Ciutat de Mula (Valencia capital, detrás colegio Guadalaviar en zona Aragón), #Tot Per L’aire. Colofón final Fallas 2022.

- Falla La Eliana – Cid (Mislata, con casal en Paseo Dr. José Mir Pallardo, 10), actuación de la orquesta TOKYO BAND (se trata de una orquesta joven con varios de los mejores cantantes y músicos de la Comunitat Valenciana).

- En Falla Sant Vicent – Marvà (con casal en carrer Salvador Sastre de Valencia, junto a plaza España), Boccachico Dj (fiesta temática Harry Potter, puedes ir disfrazado si te animas) el 18 de marzo desde las 23:59 horas.

- En Falla Pio XI – Fontanaes (con casal en calle Pio XI, número 28, Valencia), Orquesta Twister (del grupo Montecarlo) en horario nocturno.

- Orquesta la Metro en Falla Fontanars (con casal en carrer de L’Alqueria de Benlloch, 2, Valencia).

- Orquesta Modena en Falla Pouet (Burjassot, con casal en plaça del Pouet).

- Orquesta People Band en Falla Alqueries de Bellver Garbí (casal en carrer del Garbí, Valencia).

- En Falla Obispo Amigó Cuenca (con casal en carrer de Sant Josep de Calassanç, 6, Valencia, y fiesta en plaza Obispo Amigó Cuenca, Zona Abastos), macrodiscomóvil a las 23:30 horas.

- En sesión nocturna, Orquesta La Pato en Falla Convent, población de Pego (Alicante).

- En sesión nocturna, remember con José Coll en Falla José Benlliure – Teatro La Marina (carrer de Josep Benlliure, 114, Valencia).

- El grupo IV CUATRO, un grupo de versiones intensas y divertidas de pop y rock español de los años 80 y 90, actúa el 17 de marzo a las 23:50 horas en la Falla Fray J. Rodríguez de Valencia (calle Llanera de Ranes nº11 de Valencia).

- En sesión nocturna, dj Vicente Buitrón en la Falla Marqués de Solferí de Quart de Poblet.

- En horario de 23:59 a 04:00 horas, Macro Track On tour S.O.S. (con dance show, regalos, lanzallamas, confeti, disfraces, globos, etc), en Falla Els Generals (con casal en carrer del General Llorens, 4, Valencia).

- Gran Remember de Fallas con Raúl Platero y Head Horny´s en Falla Els Jovenils de Benimaclet (Avenida Valladolid, 38, Valencia).

- Orquesta Grupo Top Zero en Falla Pintor Goya – Brasil (carrer de Goya, nº32, Valencia).

- Orquesta Vértigo en Falla Gayano Lluch (carrer de Domènec Gómez, 21, Valencia).

- Falla Pintor Stolz Burgos (en calle Burgos con metro 24 h Av. Del Cid de la ciudad de Valencia), exitazos Caribe 2000-2022 desde las 23:00 horas. Habrá mascletá nocturna a las 23:00 horas.

- Macrodiscomóvil Roll it Show con dj Marius, Sander Sax y Ruler Music en la Falla Montesa – Dr. Marañón de Valencia con dj Manuel Serrano. En horario de 00:00 a 04:00 horas, habrá gran espectáculo de saxofonista en directo, bailarinas, regalos, animación y mucho más.

- Plan B Falles Festival 2022 en la plaza de Sant Sebastià (Falla Borrull-Socors).

- Remember de Fallas con Víctor Pérez y Vicente Ferrer en Falla Barón de San Petrillo (carrer d’Enric Navarro, 11, Valencia).

- Orquesta La Tribu en Falla Poeta Llorente Quart de Poblet (con casal en calle Joanot Martorell de Quart de Poblet).

- Latino & Comercial – Remember Años 90 y 2000 en la Falla Plaza de la Morería (Carrer del Bon Pastor, 19, 46920, Valencia).

- Discomóvil en la Falla Furs i Voltants (población de Llíria) con el dj Miguel Serrano. En horario de 00:00 a 04:00 horas.

- Falla Jesús – San Francisco de Borja (con casal en calle Marqués de Zenete nº 7 de la ciudad de Valencia), discomóvil nocturna.

- Orquesta Límite en Falla Portal (Carrer Major, 79, en Tavernes de la Valldigna).

- Orquesta Show Montecristo el día 18 de marzo en la Falla Camí Nou de Picanya-Nicolau Primitiu (falla Canupi) con casal en carrer de Nicolau Primitiu Gómez, 10, de Valencia.

- Orquesta Maxims actuará en la Falla L’Alguer – Ingeniero Rafael Janini (casal en carrer de Crevillent, 22, Valencia).

- La Mundial Orquesta Show en la Falla Plaza de la Tenda (con casal en calle de Bernardo Prieto, 13, Valencia).

- En sesión nocturna, Dj Simonet en Falla Passeig Tavernes de la Valldigna (casal en carrer Nou 32, en Tavernes de Valldigna).

- Orquesta Titanic en Falla La Vía (Tavernes de la Valldigna, calle Lepanto).

- Grupo Orquesta Cougar en Falla Gran Vía – Avd. País Valencià (Bétera).

Sábado 19 de marzo

- En Plaza del Correo Viejo junto a la Plaza del Negrito, en la Falla del Negrito, "Verbena del Negrito" desde las 11:00 a las 04:00 horas. Tardeo en verbena Negrito de 16:00 a 22:00 horas.

- Orquesta La Bestia en Falla La Tafarraeta (en la población de Benimodo).

- Orquesta Euforia en Falla El Colp (población de Vilamarxant) desde las 01:00 horas, en la Nit de la Cremà.

- Orquesta Scream en Falla La Saletta (población de Aldaia).

- En Carpa On Fira de la Falla San Miguel (plaza Tarvernes de la Valldigna, en Valencia capital, junto a la plaza del Tossal del Barrio del Carmen), tardeo cremà con foodtrucks, animación y cachondeo.

...

Seguro que te interesa...

Fallas de Valencia 2022: Todas las restricciones y medidas de seguridad