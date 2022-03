Las Fallas de Valencia: 5 curiosidades que probablemente desconocías

No es ningún secreto que Las Fallas de Valencia es una de las fiestas más seguidas, año tras año, y que más sentimiento desprende. No solamente resulta atractivo para los turistas, sino que es algo inquebrantable para los valencianos. Y no es para menos porque, desde luego, quien va una vez ¡siempre termina repitiendo!

Después de unos años un tanto extraños como consecuencia de la pandemia, este año marzo vuelve a oler a pólvora. Valencia está más que preparada para estas Fallas, una de las más esperadas de los últimos tiempos. Por ese mismo motivo, calentamos motores haciendo un repaso por esos datos curiosos que, desde luego, no te dejarán indiferente.

¿Cuál es la primera falla?

Javier Mozas, conocido historiador, confesó en el podcast ‘Tiempo de Fallas’ que la primera de la que se tiene constancia apareció en un documento que data del año 1789. En ella se hablaba de la existencia de una falla en la conocida Calle Cedaceros del centro de la ciudad de Valencia.

¿Cuál es la falla más antigua?

El mismo historiador confesó que la falla más antigua que podemos encontrar en Valencia es la que está ubicada en la Plaza de la Reina que, en la antigüedad, era conocida como Plaza de Santa Catalina. Los ninots se plantan en este lugar desde, al menos, el año 1820.

¿En qué años no hubo Fallas?

Esto es un dato que, desgraciadamente, hemos vivido muy recientemente. En el año 2020, Valencia tuvo que suspender las Fallas por culpa de la crisis sanitaria derivada del Coronavirus. Recordemos que el 14 de marzo de ese mismo año, Pedro Sánchez decretó el Estado de Alarma.

Fallas | Imagen de Pericles Rosa en Wikipedia, licencia: CC BY-SA 4.0

Pero no ha sido la única vez que Valencia tuvo que suprimir estas fiestas. La primera vez fue en 1886, a modo de protesta de los falleros. En el año 1896, cuando la Capitanía General declaró el Estado de Guerra para el 15 de marzo. Por si fuera poco, tampoco se celebraron las Fallas en los años 1937, 1938 y 1939 como consecuencia de la Guerra Civil española.

¿Cuáles son las fallas que tienen más premios?

Coincide, precisamente, con dos de las fallas más conocidas y visitadas por aquellos que quieren descubrir esta espectacular fiesta. ¡Y es que siempre saben cómo dejarnos sin palabras, año tras año! Estamos hablando, cómo no, de la falla de la Plaza del Pilar pero, también, de la falla Convento Jerusalén – Matemático Marzal.

¿Quién fue la primera Fallera Mayor de Valencia?

Este es un asunto que genera controversia ya que, a lo largo del tiempo, se han utilizado diversos títulos. Un claro ejemplo lo encontramos en Ángeles Algarra Azuara, que es considerada como la primera y única mujer en conocerse bajo el título de Reina Fallera. En el año 1932, este título pasó a conocerse como “Belleza Fallera”. Ese año fueron dos: Cruz Robles y Consuelo Cariñena.

Según podemos saber gracias a la Junta Central Fallera, fue en el año 1933 cuando se utilizó, por primera vez, el título de “Fallera Mayor”. Nombre que se le otorgó a Leonor Aznar Carceller, mujer que ha pasado a la historia de las Fallas de Valencia por haber ostentado tal honor.