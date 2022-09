Europa Park: El parque de atracciones temático que está dividido por países

Hace unos días os hablábamos de Rulántica, el parque acuático con más encanto de Europa y que se encuentra entre Alsacia y la Selva Negra, en Alemania. Cuenta con más de 32.000 metros cuadrados de diversión, más de 30 toboganes, 2 pool bar, 3 zonas de sauna y 13 áreas temáticas diferentes.

Y ahora queremos hablaros de Europa Park, que está calificado como uno de los parques temáticos más grandes de Europa. Se encuentra localizado en Rust, en el estado federado de Baden-Wurtemberg, entre Friburgo de Brisgovia y Estrasburgo, en Alemania.

La característica más importante y que más llama la atención de este parque es que está dividido en 18 áreas temáticas diferentes, representando 15 de ellas un país o región europea. La mascota del parque es un ratón gris, llamado Euromaus (Eurorratón), aunque hay muchos otros personajes que viven en el parque.

En la actualidad, cuenta con 13 montañas rusas, más de 100 atracciones, 15 áreas temáticas europeas y 3 de fantasía, un complejo con seis hoteles de 4 estrellas, un camping y 45 restaurantes y bares temáticos. El precio es desde los 47 euros (la entrada de dos días son desde los 86 euros) y los niños menores de 4 años pueden entrar gratis. También tienen cenas con espectáculo y eventos especiales según la fecha del año que vayas a viajar.

Otra de las curiosidades de este parque es que aunque no tienen la opción de 'Fast Pass', como ocurre con otros parques como el Siam Park de Tenerife, cuenta con una cola virtual para las 5 atracciones más famosas. Además, también tienen el 'baby swith' como en Disney, que consiste en no tener que hacer cola dos veces si tienes un niño pequeño que no puede montar en alguna atracción.

