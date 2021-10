Siam Park, el mejor parque acuático de Europa… por décimo año consecutivo

Lo del Siam Park no sabemos ya si es un abuso o un exceso, de lo que no cabe duda es de que es el mejor parque acuático del mundo porque desde hace 10 años ningún otro ha podido igualarlo en propuestas y espectacularidad ni ha podido arrebatarle el reconocimiento como tal que otorga la publicación referente en lo que a parques de atracciones se refiere, Kirmes & Park Revue; esta misma publicación ha premiado también a Singha como la mejor atracción acuática de Europa.

Siam Park | Imagen de Stephen Jones en Wikipedia, licencia: CC BY 2.0

Singha es toda una montaña rusa acuática con curvas de alta velocidad y nada menos que catorce cambios de dirección en la que llegas a alcanzar los 6 metros por segundo en las subidas y hasta los 18 metros por segundos en las bajadas, el subidón de adrenalina está garantizado y por eso se ha convertido en la mejor atracción acuática de Europa facilitando así, más si cabe, el reconocimiento de todo Siam Park como el mejor parque acuático del mundo.

Siam Park | Imagen de Joachim Lutz en Wikipedia, licencia: CC BY-SA 4.0

No son pocos los reconocimientos tanto nacionales como internacionales que ha recibido Siam Park pero este es quizá el más notable de todos porque desde que se entrega este premio siempre se ha hecho con él ¿la razón? Singha es sin duda una de las razones pero hay más: atracciones como Kinnaree o The Dragon son también famosas a nivel mundial, Tower of Power y su tobogán de 28 metros de altura también aporta su granito de arena y espacios como Siam Beach, una playa de olas artificiales, completan una oferta sin par.

Y es que hay otro aspecto en el que Siam Park lleva siempre las de ganar y es en la belleza del parque en sí más allá de la espectacularidad de sus atracciones: se trata de un espacio de exuberante vegetación y diseño tailandés en el que disfrutar de actividades para toda la familia y para todos los gustos.