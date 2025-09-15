¿Conoces Prócida, la isla de los colores infinitos?

Viajar a Italia se ha convertido en uno de los indispensables de muchos turistas, sin importar la época del año. Y es que, la cultura italiana conquista a todo aquel viajero que la visite. Pero, hoy hemos querido trasladarnos un poco más lejos la mítica Roma o Florencia con el objetivo de conocer un poco más de Prócida. Pues, se encuentra tan solo a 40 minutos en ferry de Nápoles, siendo la isla más desconocida del Golfo de Nápoles. Conocida por su colorido pueblo y su pintoresco puerto, ha sido elegida el escenario de numerosas producciones audiovisuales. Un mar de colores pastel que dan forma a una isla de origen volcánico que se ha convertido en el lugar ideal para toda aquella persona que busque desconectar y disfrutar de tranquilidad.

Según indican los geólogos, la isla se formó tras las erupciones de cuatro volcanes, los cuales se encuentran, actualmente, apagados y bajo del mar. Asimismo, según han revelado varias investigaciones, Prócida estaba ya habitada desde los siglos XVI - XV a. C. Además, cuenta con casi 11.000 habitantes y su economía se basa en la plantación de cítricos como limones y el limoncello. Todo ello sumado a la pesca y el turismo.

Terra Murata (Prócida) | Imagen de Ekrem Canli, licencia: CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Como dato curioso, cabe señalar que ha sido el escenario de películas como ‘El cartero y Pablo Neruda’ y ‘El talento de Mr. Ripley’. Una serie de proyectos que marcaron la historia del lugar. De hecho, se pueden ver carteles informativos al respecto por toda la isla. Su gastronomía se basa en la combinación de alimentos procedentes del mar y de la tierra, destacando la pasta con anchoas y pimientos, la sopa de mariscos y el conejo a la Procidana. Para los amantes del dulce, son famosos los Delizia al Limone y la Lingua di Procida.

¿Qué ver en Prócida?

La isla italiana presenta su encanto particular y es fácil conocerla en poco tiempo. Pero, eso no quiere decir que no cuente con lugares emblemáticos e indispensables para conocer. De hecho, se puede realizar su recorrido caminando o en transporte público. Además, hay un barco desde Corricella que da la vuelta a la isla y lleva al turista hasta las zonas más alejadas.

Prócida | Pixabay

Terra Murata: Se ubica en el centro de la isla y es el punto más visitado. Terra Murata es la zona más alta que sirvió de punto estratégico y defensivo en la antigüedad.

Palazzo d’Avalos: Es un importante edificio de patrimonio cultural conocido por albergar colecciones de arte y arqueología.

Abadía de San Miguel Arcángel: Una parada para los amantes de la historia religiosa es esta particular iglesia, la cual data del siglo XI. Los visitantes señalan el lugar por su impresionante colección de arte, donde se pueden apreciar pinturas, esculturas y reliquias.

Corricella: Este pueblo pesquero es el más antiguo de la isla, pero también el más colorido. Las casas ubicadas en el acantilado dan forma a una imagen digna de la mejor postal. Además, se puede realizar el recorrido a pie.

Sus playas: Como toda isla que se precie, Prócida está rodeada de mar. Por lo tanto, presenta muchas playas con encanto. La Playa de Chiaia, la playa de Ciraccio y los Faraglioni de Procida, la playa del Postino o la de la Lingua son algunas de las más bonitas.