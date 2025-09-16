Cómo reclamar a AENA si has perdido el avión por la huelga en los controles de seguridad del Aeropuerto de Madrid-Barajas

Debido a la huelga en los controles de seguridad del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, concretamente del personal de la seguridad de la empresa Trablisa, ha provocado largas colas, aglomeraciones y retrasos desde el pasado domingo y ya son miles las personas que han perdido su vuelo.

Este lunes, la OCU (Organización de Consumidores y Usuarios) ha recordado que las personas afectadas por el funcionamiento anormal de los servicios del aeropuerto pueden reclamar a AENA y que tienen obligación de informar al pasajero sobre el estado del vuelo y las causas del retraso o la cancelación.

Sin embargo, en esta ocasión, la aerolínea no es la responsable, sino AENA, la entidad gestora de los aeropuertos en España y responsable de los controles de seguridad. Es por eso que si los pasajeros quieren reclamar, deberán hacerlo a este organismo y no a la aerolínea.

Tal y como recoge la OCU, en caso de huelga de personal, los pasajeros que han sufrido retrasos o han perdido el vuelo, deberán ser indemnizados. Pero hay una diferencia, al ser responsabilidad de AENA y no de una aerolínea, no hay unas compensaciones fijas por causa de retrasos o cancelaciones, pero OCU asegura que la indemnización mínima, en caso de pérdida de vuelo, debe ser "el reembolso del billete y todos los gastos derivados de los perjuicios ocasionados".

Cómo reclamar a AENA

Si eres uno de los pasajeros afectados por la huelga, debes tener en cuenta las siguientes claves:

Aportar pruebas: Para que quede registrado y reflejado el estado de los controles de seguridad de los aeropuertos, es importante que aportes pruebas, como fotografías, vídeos o correos electrónicos donde se pueda ver la fecha y la hora.

Demostrar que has llegado con antelación al aeropuerto

. Una vez más, debes demostrar con pruebas que no has tenido falta de previsión y has llegado con suficiente antelación al aeropuerto, algunos ejemplos podrían ser el ticket del taxi o una foto de la llegada. Conserva los justificantes : Si te has visto afectado por el caos de la huelga y has sufrido algún retraso, pérdida de vuelo o cancelación, conserva los justificantes de comidas, transporte o alojamiento y documenta todo lo ocurrido.

: Si te has visto afectado por el caos de la huelga y has sufrido algún retraso, pérdida de vuelo o cancelación, conserva los justificantes de comidas, transporte o alojamiento y documenta todo lo ocurrido. Para reclamar a AENA tienes que hacerlo por escrito y aportando estas pruebas

Consejos si vas a viajar en avión esta semana