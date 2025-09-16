La ciudad "más emocionante de España" para ir en bicicleta según The Times: "Un auténtico espectáculo"

Son muchas las veces que el medio británico The Times habla de sitios espectaculares de nuestro país. De hecho, recientemente publicaba una lista con los lugares de España que son "más amables" con los turistas.

Y ahora han querido escribir sobre el lugar "más emocionante de España" para ir en bicicleta. Y es que el subeditor de reportajes Sean Russel ha pasado sus vacaciones en Málaga y ha dicho que es "un auténtico espectáculo para los ciclistas gracias a sus espectaculares montañas, su suave costa y sus vuelos directos".

Casco histórico de Marbella, en Málaga | iStock

En el artículo, el escritor cuenta que en un primer momento pensó en viajar a Girona, ya que está cerca de las montañas y la costa, pero era febrero y "buscaba un lugar más cálido y con vuelos directos fuera de temporada".

Y después encontró Málaga "una ciudad con 20ºC y fácil acceso a todas las montañas (y playas) que podía desear". "Quería un mini campamento de entrenamiento invernal, rodando en montañas soleadas, lejos de las lúgubres, grises y empapadas carreteras de Essex", dice.

No solo destaca los paisajes y la naturaleza de los lugares que recorrió con su bici y de las rutas que hizo, sino también la "abundante y deliciosa comida" que probó, como el jamón ibérico y el queso. Además, también visitó la catedral y la Alcazaba, el anfiteatro romano o la Plaza de la Merced y habla de la Plaza de Toros y el Castillo de Gibralfaro.