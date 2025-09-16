Jardines superiores de Barrakka, el punto más alto de los muros de la capital de Malta

Es el momento más que perfecto para poner rumbo a una de las capitales europeas más sorprendentes y con más encanto. Nos referimos, como no podía ser de otra manera, a La Valeta. En esta ciudad, situada en Malta, podemos toparnos con un gran número de construcciones y monumentos verdaderamente sorprendentes y espectaculares.

Un claro ejemplo lo encontramos, precisamente, en los conocidos Jardines superiores de Barrakka. Se trata de un impresionante parque público que, junto a los jardines bajos de Barrakka situados también en La Valeta, nos ofrecen una vista panorámica del Gran Puerto de la capital de Malta. ¡Es sencillamente espectacular!

Es importante tener en cuenta que este lugar está situado sobre los bastiones de San Pedro y San Pablo que se construyeron en la década de 1560. En el nivel bajo del bastión, nos topamos con la batería de saludos militares. En cuanto a los arcos de la terraza del jardín, se erigieron en 1661 siguiendo al pie de la letra las directrices del reconocido caballero italiano Fra Flaminio Balbiani.

Jardines de Barrakka Superior | Imagen de Diego Delso, licencia: CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Cabe destacar que, originalmente, los arcos estaban cubiertos pero, tras el Levantamiento de los Sacerdotes que tuvo lugar en 1775, el tejado se retiró. En su origen, los jardines fueron utilizados como recreo de los caballeros de la lengua de la Orden de San Juan de Jerusalén. A pesar de todo, en 1800 y tras el final de la ocupación francesa de Malta, se abrieron al público.

No podemos dejar de mencionar que, en estos Jardines superiores de Barrakka podemos encontrar varios monumentos, con los que se conmemora a numerosas personas que han marcado un antes y un después en la historia. Entre ellos, nos encontramos con Sir Winston Churchill, Sir Thomas Maitland y Gerald Strickland, entre otros.

Además, los que paseen por este jardín podrán toparse con una réplica de la estatua de Les Gavroches, del reconocido escultor maltés Antonio Sciortino. El original de esta escultura se alberga en el Museo MUZA. Es importante destacar que se trata del punto más alto de los muros de la ciudad, por lo que su terraza nos ofrece una impresionante vista del Gran Puerto, así como de las Tres Ciudades, el puerto y las zonas bajas de La Valeta.

Una de las grandes curiosidades de estos Jardines es que están perfectamente conectados con el ditch de Valletta muelle de Lascaris, a través de un ascensor. El primero de ellos se construyó en 1905, pero cerró en 1973 y se desmanteló en 1983. El funcionamiento del mismo quedó reflejado en la película ‘A Twist of Sand’ (1968). En 2012, se decidió inaugurar un nuevo ascensor.

En la actualidad, estamos ante uno de los grandes atractivos de la capital de Malta. De hecho, cada vez son más los visitantes y curiosos que se acercan a los Jardines superiores de Barrakka para dejarse llevar por su encanto y poder divisar desde ese punto una de las vistas más espectaculares de La Valeta.