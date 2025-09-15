The Champions Burger 2025 en San Sebastián de los Reyes: Fechas, hamburguesas que participan y más

Si te gustan las hamburguesas, sabrás que The Champions Burger es la cita por excelencia para los amantes de esta comida estadounidense que ya es popular en todas partes del mundo. Esta competición recorre muchas ciudades de España en busca de la mejor hamburguesa y este mes de septiembre ha parado en San Sebastián de los Reyes, en Madrid.

The Champions Burger 2025 estará en el parking Alegra del The Style Outlets de San Sebastián de los Reyes hasta el 21 de septiembre. Sus horarios son los siguientes: De lunes a jueves de 18:00 a 00:00 horas y de viernes a domingo de 12:00 a 00:00 horas.

Como en cada The Champions Burger, la persona que asista al evento y pruebe alguna de las hamburguesas tendrá la oportunidad de votar por sus favoritas (gracias a un QR que hay en el ticket de compra), y estos votos, sumados a los de un jurado de expertos, decidirán cuáles son las ganadoras. Se valora el pan, la carne, los ingredientes, la presentación y la originalidad.

Las hamburguesas que participan en la competición son las siguientes:

La Gamberra 2.0 de Street Food

All-Star de Muralla

Top 1 de Dak Burger

Multiorgásmica de The Vicbros Burger

Royale Gold de Godeo

La Finalista de Rico

The Winner de Tokio

Pecado Carnal XXL de Vacarnal Burger

Y otras hamburguesas que estarán con su food trucks y que puedes probar (pero no participan en la competición) son:

Lil Wayne de Gottan

La Premiada de Moflete by Joe Burger

La Elegida de The OX x Cenando con Pablo

Gangnam Style de Cheeck's

Clásica de Cheeck's

Además, también puedes encontrar otros productos como alitas, patatas, solomillos de pollo empanados, tequeños, donuts, cookies, helados, tartas dse queso y mucho más.