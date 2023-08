Un español explica la diferencia entre un mapa de Japón y otro de España: "Las calles no tienen nombre"

Viajar a un destino que no conocemos puede dificultarnos la orientación, de hecho, elegir un país extranjero como lugar para pasar las vacaciones puede suponer un reto si los carteles están en otro idioma al nuestro y con un abecedario que no sabemos leer. Es el caso de un hombre, quien ha mostrado un mapa de Madrid y otro de Tokio para detallar cuál es la diferencia principal entre ambos países y las dificultades que tienen.

Se trata del usuario de TikTok @lavozdelasalud, quien con frecuencia comparte contenido en su red social, y es que esta vez ha subido un vídeo para mostrar la diferencia entre los mapas de España y de Japón. "En el mapa de Tokio falta algo que sí está en el plano de Madrid", comienza el vídeo y añade que "en Tokio, algo que vuelve loco a los turistas, es que las calles no tienen nombre".

Una experiencia que para un occidental es "abrumadora porque para ellos las calles no son importantes", explica. Esto se debe a que "desde el siglo XVII empezaron a ordenar sus ciudades en manzanas y las calles para ellos son los huecos que quedan entre manzanas", aclara. Esto no es todo porque los números de las casas tampoco siguen un orden geográfico, sino que van por "antigüedad de edificación", continúa.

El tiktoker confirma que "esto tiene que ver con la alfabetización, es decir, cómo aprendemos a escribir unos y otros, ya que la alfabetización es un momento clave en el cerebro porque este cambia biológicamente". Una situación que para un japonés se complica porque "si tiene que pintar un mapa es una experiencia extrañísima, ya que lo hacen completando huecos".

Un hecho que se ha viralizado y que ha ocasionado multitud de respuestas. "No me gustaría ser cartero en Japón", "¿qué no hay calles?" y "por algo son dos culturas distintas, sin más, tan válida es una como la otra", son algunos de los comentarios. Mientras que otros usuarios se han quedado impresionados y dicen que siguen "sin entender nada".