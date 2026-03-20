España endurece el control del pasaporte: podrán impedirte entrar o salir del país si no cumples este trámite

El pasaporte es, sin duda, el documento de identidad y nacionalidad más importante que una persona puede tener en su poder. Es decir, un documento básico de viaje internacional sumamente necesario para cruzar fronteras y entrar y salir de la mayoría de países.

Es por eso que ahora, España ha reforzado los controles relacionados con el pasaporte y advierte de posibles restricciones para viajar si no se realiza a tiempo su renovación. Las autoridades insisten en que mantener el documento en vigor es imprescindible para poder entrar o salir del país sin incidencias.

Imagen de un pasaporte español. | iStock

Según la normativa vigente, los ciudadanos pueden solicitar la renovación del pasaporte cuando este se encuentra en su último año de validez, una medida pensada para evitar que caduque sin margen de reacción. Sin embargo, la alta demanda de citas y los retrasos en la gestión pueden complicar el proceso si se deja para última hora.

No tener el pasaporte actualizado o no iniciar el trámite con suficiente antelación puede derivar en problemas en los controles fronterizos, impidiendo viajar con normalidad. Las autoridades recomiendan planificar la renovación con tiempo, especialmente en periodos de alta movilidad como vacaciones.

Para renovar el pasaporte es necesario contar con DNI en vigor, acudir personalmente a una oficina con cita previa, aportar una fotografía reciente y abonar la tasa correspondiente. Además, también puede renovarse en casos como pérdida, robo o falta de páginas disponibles.

En este contexto, el mensaje es claro: anticiparse es clave para evitar incidencias. Tener el pasaporte actualizado no solo facilita los desplazamientos, sino que evita situaciones que podrían impedir la salida o entrada al país en momentos clave.