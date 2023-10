Dos jóvenes madrileñas que se han ido a vivir a Australia cuentan su mala experiencia: "Si quieres vivir limpio, no vengas"

En los últimos años son muchos los jóvenes que han decidido marcharse de España a vivir a otros países en busca de oportunidades de trabajo, sobre todo a Australia, como es el caso de esta joven que quiso contar en un vídeo de TikTok las expresiones que más se usan allí.

Sin embargo, a veces esto no ocurre como te esperabas y la experiencia no es del todo buena. Esto mismo es lo que le ha ocurrido a dos jóvenes madrileñas, Ingrid y Alba, que han compartido en un vídeo de TikTok con la cuenta @ixfonseca18 la mala experiencia que han vivido allí.

"La gente te promete que esto es la leche, que mola mogollón, que encuentras trabajo... una mierda", dicen en el vídeo. Según ellas, es recomendable ir con alguien que conozca las zonas para no quebrarte la cabeza con la vivienda y no fiarse de las agencias: "Lo hacen muy bien y te venden esto como si fuera el paraíso, pero luego llegas aquí y te preguntas ¿Dónde estoy? ¿Me he equivocado de avión?".

Las jóvenes cuentan que tuvieron que ir de hostal en hostal porque no podían acceder al piso que habían alquilado hasta el 18 de octubre y que los apartamentos que habían visto estaban llenos de "ratas y chinches": "Si quieres vivir limpio, no vengas".

"Nos ha pasado de ir a ver pisos y encontrarnos cucarachas, baños con cuchillas en el suelo, pelos, moho...", dice una de ellas. En cuanto a las oportunidades laborales, cuentan que piden muchos requisitos en las entrevistas de trabajo, no solo inglés y experiencia: "Se ríen en nuestra cara al echar el currículum. La gente se ve que tiene mucha suerte y ya está".

"Por favor, no sé si os damos pena, pero compartidlo un poco y así nos dais un dinerillo para pagarlo porque si no volveremos a Madrid en una semana", dicen el vídeo sobre Australia, aunque esperan encontrar trabajo pronto para así tener dinero.