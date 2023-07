Una joven española cuenta las expresiones que se usan en Australia pensando que son españolas: "Dejad de decirlo"

Aprender un nuevo idioma puede ser difícil, pero no hay nada mejor que intentarlo con alguien que lo hable como un nativo. Sin embargo, muchas veces nos confundimos y decimos expresiones que apenas tienen sentido o que no se usan con frecuencia. Es el caso de una persona que cuenta varias expresiones que usan personas extranjeras a la hora de hablar español.

Se trata de la usuaria de TikTok @martaregistrada, quien ha compartido un vídeo comentando las expresiones españolas que usan los australianos pensando que se suelen usar con frecuencia en España. Sin embargo, no es así.

La primera de ellas es 'Hola, chica', una expresión que según la tiktoker "jamás he dicho 'hola, chica' a nadie", afirma. "De hecho, me parece despectivo decirle a una persona chica, así que dejad de decirlo", añade.

Otra de las cosas que más le ha llamado la atención es el constante uso de 'Have some vino…', una expresión que según ella "es como si nosotros dijéramos, ¿te vienes a tomar unos wines?", argumenta indignada. "No está mal, estaría bien, pero es como una palabra que ellos meten mucho en español hablando en inglés, incluso entre ellos como amigos. No me parece guay", añade.

Lo que más le ha sorprendido es la tercera expresión: "Mi casa, su casa", dice Marta acompañándolo de un guiño. "De hecho, no se cuál es el origen de esto, está mal, en todo caso sería 'Mi casa es su casa', no es gracioso", explica.

Un hecho que tiene más de 821 'me gusta', 63 comentarios y miles de visualizaciones, y que ha sorprendido a multitud de usuarios de TikTok, por lo que no se lo han pensado dos veces y han dado su opinión. "También los de habla inglesa suelen usar frases en español que han visto en programas de televisión" y "Te ha faltado el clásico: hola, señorita guapa", son algunos de los comentarios de sus seguidores.