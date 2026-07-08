Wizz Air abrirá bases en Madrid y Valencia y lanzará 16 nuevas rutas desde España

Wizz Air celebra hoy un hito decisivo en su trayectoria por España con el anuncio de dos nuevas bases operativas en Madrid y Valencia. Programadas para comenzar operaciones el 3 de noviembre de este año en Madrid y el 2 de noviembre en Valencia, las nuevas bases representan una de las inversiones más significativas de la aerolínea en España hasta la fecha. Con aeronaves estacionadas permanentemente en ambos aeropuertos, Wizz Air ofrecerá una red ampliada de destinos, una mayor resiliencia operativa y una plataforma aún más sólida para el crecimiento futuro en todo el país.

Un nuevo capítulo para Wizz Air en España

El establecimiento de bases operativas en Madrid y Valencia refleja el compromiso a largo plazo de Wizz Air con España y refuerza la importancia estratégica del país dentro de la red de la aerolínea. Al basar sus aviones en el país, Wizz Air pondrá en marcha 11 nuevas rutas nacionales y 5 internacionales, ofreciendo a los viajeros de ocio y de negocios más opciones, mayor flexibilidad y acceso directo a una gama cada vez más amplia de destinos en toda Europa.

Este hito es solo el principio. Las nuevas bases crean la infraestructura necesaria para respaldar la expansión continua en los próximos años, reforzando la presencia de Wizz Air en España y aportando una conectividad aún mayor a los clientes y a las comunidades locales.

Invertir en comunidades locales

Además de reforzar la conectividad aérea de España, las nuevas bases aportarán importantes beneficios económicos a las regiones a las que dan servicio. La inversión de Wizz Air creará nuevas oportunidades de empleo, al tiempo que impulsará un crecimiento más amplio en los sectores del turismo, la hostelería, los servicios aeroportuarios y las numerosas empresas que dependen de un sector de la aviación próspero.

Inicialmente, las bases acogerán cuatro aviones de la moderna flota de Wizz Air, lo que reforzará aún más el compromiso de la aerolínea de operar una de las flotas más jóvenes y eficientes en cuanto al consumo de combustible de Europa, al tiempo que mejora la eficiencia operativa y la experiencia del cliente.

"Hoy marca un momento decisivo para Wizz Air en España. La apertura de nuestras primeras bases operativas en Madrid y Valencia demuestra nuestro compromiso a largo plazo con uno de los mercados aeronáuticos más importantes de Europa y refleja nuestra confianza en su futuro. Esta inversión nos permite atraer más destinos, crear nuevos empleos locales y ofrecer una conectividad aún mejor para millones de viajeros. Estamos orgullosos de convertirnos en una parte aún más fuerte del panorama aeronáutico español, y esto es solo el comienzo de nuestras ambiciones aquí. ¡Let’s WIZZ!" dijo József Váradi, director ejecutivo de Wizz Air.

Creación de nuevas oportunidades profesionales

Como parte de esta expansión, Wizz Air contratará a más de 150 nuevos tripulantes de cabina y pilotos residentes en España para reforzar las operaciones en Madrid y Valencia. La aerolínea busca profesionales apasionados por la aviación que se unan a su creciente equipo español, ofreciéndoles interesantes oportunidades profesionales a largo plazo en una de las aerolíneas de más rápido crecimiento de Europa. Las jornadas de selección de tripulantes de cabina tendrán lugar en Madrid y Valencia, mientras que las de pilotos se celebrarán en el moderno centro de formación de la aerolínea en Roma durante los meses de julio y agosto. Para obtener más información y conocer los detalles de la solicitud, visita careers.wizzair.com.

Haciendo que cada viaje sea aún más fácil con WIZZ Holidays

La creciente presencia de Wizz Air en España se ve reforzada por el lanzamiento de WIZZ Holidays, la plataforma de paquetes vacacionales de la aerolínea, que ofrece a los clientes una forma aún más cómoda de planificar y reservar todo su viaje.

Gracias a una experiencia de reserva fluida, los viajeros pueden combinar vuelos con alojamientos cuidadosamente seleccionados, traslados al aeropuerto e itinerarios por varias ciudades, disfrutando de una excelente relación calidad-precio y una mayor flexibilidad. Junto con la red de rutas en expansión de Wizz Air, WIZZ Holidays hace que descubrir nuevos destinos sea más fácil que nunca.

Nuevas rutas domésticas de Wizz Air desde Madrid

Madrid – Asturias: Lunes, miércoles, viernes, domingo | Desde €19.99 | Comienza el 4 de noviembre de 2026

Madrid – Palma de Mallorca: Dos veces al día | Desde €14.99 | Comienza el 3 de noviembre de 2026

Madrid – Santiago de Compostela: Martes, jueves, sábado | Desde €14.99 | Comienza el 3 de noviembre de 2026

Nueva ruta internacional de Wizz Air desde Madrid

Madrid – Pisa: Diarios | Desde €24.99 | Comienza el 3 de noviembre de 2026

Aumento de frecuencias desde Madrid

Madrid – London Luton: Aumento de 7x a 14x semanales | Desde €24.99 | Comienza el 3 de noviembre de 2026

Madrid – Milan Malpensa: Aumento de 7x a 14x semanales | Desde €24.99 | Comienza el 3 de noviembre de 2026

Madrid – Rome Fiumicino: Aumento de 14x a 21x semanales | Desde €29.99 | Comienza el 3 de noviembre de 2026

Nuevas rutas domésticas de Wizz Air desde Valencia

Valencia – Asturias: Lunes, miércoles, jueves, viernes, domingo | Desde €19.99 | Comienza el 2 de noviembre de 2026

Valencia – Santiago de Compostela: Lunes, miércoles, viernes, domingo | Desde €19.99 | Comienza el 2 de noviembre de 2026

Valencia – Santander: Martes, sábado | Desde €19.99 | Comienza el 3 de noviembre de 2026

Valencia – Bilbao: Diario | Desde €19.99 | Comienza el 14 de noviembre de 2026

Valencia – Palma de Mallorca: Diario | Desde €14.99 | Comienza el 14 de noviembre de 2026

Nuevas rutas internacionales de Wizz Air desde Valencia

Valencia – Brasov: Martes, jueves, sábado | Desde €29.99 | Comienza el 2 de noviembre de 2026

Valencia – Nápoles: Diario | Desde €24.99 | Comienza el 14 de diciembre de 2026

Aumento de frecuencias desde Valencia